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Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

NASA sosyal medya hesabı üzerinden dünyanın en soğuk yerinin konumunu paylaştı. Dereceyi duyanların adeta içi ürperiyor. Peki, dünyanın en soğuk yerleri neresi?

Ekleme: 20.12.2022 - 17:08 Güncelleme: 20.12.2022 - 17:12 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeryüzündeki en soğuk noktayı esprili bir sosyal medya paylaşımıyla açıkladı.

NASA, Facebook'tan yaptığı paylaşımda; 'Tatiliniz için en soğuk yeri mi arıyorsunuz. Orada kimseyi göremezsiniz ama Dünya üzerinde bulduğumuz en soğuk yer, Doğu Antarktika Platosu'ndaki yüksek bir sırt. Açık bir kış gecesi sıcaklık -92.7 dereceye kadar düşebilir' ifadelerini kullandı.

BENZİNİ BİLE DONDURABİLİR
-92.7 derece benzini bile dondurabilecek bir sıcaklık anlamına geliyor. Platodaki sıcaklık ilk kez 2013 yılında tespit edildi.

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

BENZİN KAÇ DERECEDE DONAR?

Benzinin donma eşiği çok düşüktür. Mazotun aksine, düşük sıcaklıklarda donduğu bilinir. Türkiye'de bu sıcaklık değeri henüz sağlanmamıştır. Benzin tam anlamıyla eksi 45 derecede donar. Mazot herhangi bir madde katılmadığı sürece -20 derecede donmaya başlamaktadır. Güney Kutbu'nda yet alan bu nokta son 9 yıldır Dünya'nın en soğuk noktası olmaya devam ediyor. NASA, Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nin, birkaç uydudan alınan 32 yıllık verileri analiz ettikten sonra Doğu Antarktika Platosu'nun dünyanın en soğuk yeri olduğu sonucuna vardığını söylüyor.

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor



Yayladaki çukurlar en soğuk noktalar olarak kabul edilir çünkü buralara Güneş ışığı çok daha az etki eder.

İşte dünyanın en soğuk yerleri...

Vostok İstasyonu, Antarktika (-89,2°C)

Amundsen-Scott İstasyonu, Antarktika (-82,8°C)

Denali, Alaska, Amerika Birleşik Devletleri (-73°C)

Klinck İstasyonu, Grönland (-69,6°C)

Oymyakon, Sibirya, Rusya (-67,7°C)

Kuzey Buzu, Grönland (-66,1°C)

Yakutsk, Sibirya, Rusya (-64,4°C)

Yakutsk'ta dondurucu soğuğa rağmen hayat durmuyor. Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.



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