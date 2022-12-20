Diyarbakır'da 'huzur' uygulamasında 36 şüpheli hakkında işlem

Diyarbakır'da Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, hakkında adli makamlarca yakalama emri bulunan 18 şahıs yakalanırken, 4 iş yerine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem başlatıldı.Yapılan kontrollerde 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 125 gram ağırlığında narkotik madde, 710 paket 5607 sayılı kanun maddesi çerçevesinde değerlendirilen bandrolsüz gıda maddesi ve tütün mamulü, 1 adet çalıntı motosiklet ve suç geliri olarak değerlendirilen 6 bin 100 TL para ele geçirildi.Haklarında adli tahkikat başlatılan şüpheliler, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi.