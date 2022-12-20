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CHP’li belediyede taciz iddiası: Olayı dinlemek yerine darp etmeye çalıştılar

CHP'li Kırşehir Belediyesinde çalışan şahsın oğlunu taciz ettiğini iddia ederek eylem yapan anne, olayı anlatmak için gittiği belediye binasında darp edildiğini öne sürdü.

Ekleme: 20.12.2022 - 09:46 Güncelleme: 20.12.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
CHP’li belediyede taciz iddiası: Olayı dinlemek yerine darp etmeye çalıştılar
CHP'li Kırşehir Belediyesinde çalışan şahsın oğluna cinsel organının fotoğrafını attığını iddia ederek, belediye önünde eylem yapan ve taciz ile suçladığı şahsın adli mercilerce serbest kalmasına öfkelenen anne, şahsın evine gelerek adalet istiyor.

Belediye görevlilerinin kendisini belediye binasında darp etmek istediğini öne süren öfkeli anne Yasemin D., kendisini olayı anlatmak için gittiği belediye binasında özel kalem müdür vekili ve personel müdürünün darp etmeye çalıştığını iddia etti.

Anne Yasemin D., 'Belediye özel kalem müdür vekili ve personel müdürü belediyede kapıyı kilitleyip beni darp etmeye kalktılar, raporum var. Oğluma cinsel organını atan belediye görevlisinin tutuklanmasını istiyorum' dedi.

CHP’li belediyede taciz iddiası: Olayı dinlemek yerine darp etmeye çalıştılar

CHP'li Kırşehir Belediyesi'nin olayı çözmekle alakadar olmadığını, Kırşehir Adalet Sarayı önünde avukatı eşliğinde yaptığı basın açıklamasında anlatan Yasemin D., 'Batsın partiniz de belediyenizde. Derdimizi size anlatamadıktan sonra kime anlatacağız. Bir yönetici alt biriminde çalışana 'bu ne demek' diye soramıyor mu?' diye konuştu.

Cumhuriyet Savcılığına adliye önünde seslenen ve belediye görevlisi M.Z., hakkında tutuklama talep eden anne Yasemin D. açıklamasında; 'Daha kaç çocuğumuzun canını yakacaklar. Vicdanlara sesleniyorum. Yaşadığım durumun herhangi bir parti ile alakası söz konusu değil. Ben acılı bir anneyim. Ben o sapığı öldürdükten sonra 'adalet' demesinler, bizlerin çocukları ne olacak? Vicdanlara sesleniyorum; kendi çocuğunuzu benim yerime koyun' diye konuştu.

CHP’li belediyede taciz iddiası: Olayı dinlemek yerine darp etmeye çalıştılar
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