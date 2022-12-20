CHP adeta kadınların kabusu oldu! İşte CHP'deki taciz tecavüz skandalları

CHP'li kimi isimlerin taciz skandalları gündemdeki yerini korurken, CHP'nin taciz olaylarıyla ilgili örtbas etme eğilimi tartışılmaya devam ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Kadın Emeği Zirvesi'nde dün bu konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Münferit bir hadise üzerinden milletimizin inancına saldıranlar, vakıf ve derneklerimize alçakça iftira atanlar çıkardıkları gürültü ile gerideki vahim tabloyu gizlemeye çalışmaktadır. Bunların taciz ve tecavüz iddialarının ayyuka çıktığı parti teşkilatlarının Türkiye'nin değişik yerlerindeki illerinde yönetimlerinde olan ilçe başkanından belde başkanına kadar, bunların hesabını verdiniz mi? Bakıyorsunuz ilçe başkanı taciz yapmış. Belde başka tecavüzde bulunmuş. Bunların hepsini Aile Bakanı belgeleriyle anlattı. Hepsi şu anda sicil dosyanızda var. Bunları iyi biliyoruz, yakında da takip ediyoruz. Sicil dosyalarınız elimizde. Seçime kadar da bunları meydanlarda anlatacağız' ifadelerini kullandı.CHP'li kimi belediyelerde ya da il ilçe teşkilatlarında yaşanan taciz skandalları ise yıllar içinde gündemdeki yerini korudu. Hatta CHP'nin taciz skandallarıyla ilgili olarak taciz haritaları bile basın kuruluşlarında yer almıştı. 18 farklı ilde 33 farklı taciz-tecavüz olayı yaşandığı ama bu sayının daha iki yıl içerisinde arttığı görülmüştü. Taciz olaylarının adliyeye yansıyanlarında yargılananlardan kimi tacizci ceza aldı kiminin davası ise devam ediyor. İşte CHP'nin taciz skandallarından bazıları…CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı olduğu belirtilen CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U. K.'nin cinsel saldırı suçunu işlediği 2020 yılında medyada yer almıştı. 23 yaşındaki Z.Y. (23) iddiaya göre; U. K. tarafından taciz edildiğini belirterek Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na şikayetçi olmuştu. Z.Y. ifadesinde, 'U. K. ile bir kafede tanıştık. Bir buçuk ay kadar çalıştım, oradan ayrıldım. Hiçbir duygusal yakınlığımız olmadı. 20 Kasım günü beni yakınlarda bir kafeye çağırdı. Bende bir ortak arkadaşımızla o kafeye gittim. Kafe onun tanıdığının olduğu için uzun süre kaldık.Kalkmak istedim, ancak izin vermedi. Beni çekip koltuğa oturttu. Ben de masadaki bardağı alıp kafasında kırdım. Öfkelendi beni saçımdan sürükleyip, tuvalete götürdü. Burada tekme tokat darp etti. Ardından taciz etti' demişti. Gözaltına alınan U. K. 'nitelikli cinsel saldırı' iddiasıyla tutuklanmış, cezaevine gönderilmişti. Yargılama sonucu U.K. 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 3 yıl hapisle cezalandırmıştı.Türkiye 2020 yılında CHP Maltepe ilçe teşkilatında patlak veren taciz skandalı sonrasında CHP'de Avcılar İlçe Teşkilatı eski üyesi Özlem Hanelçi 'CHP'de kadın siyasetçi olmak zor' diyerek iki CHP'li yöneticinin tacizine uğradığını ifade etmişti. Cinsel saldırı mağdurlarının çığlığı olan Hanelçi, Twitter mesajında 'Maltepe'deki kadın arkadaşa taciz olayını duydum. Bana da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikâyet ettim, tehdit edildim. Canan hanımın (Kaftancıoğlu) hiç sesi çıkmadı. CHP'de maalesef kadın olarak siyaset yapmak zor' ifadelerini kullanmıştı. CHP içerisinde olayın örtülmek istendiğini belirten Hanelçi, 'Ben de iki kez tacize maruz kaldım. Bu kişilerden cinsel içerikli mesajlar aldım. Adalet ararken de alay edildim ve adeta linç edildim' demişti.CHP Esenler İlçesi Başkanlığı eski İlçe Başkan Yardımcısı gazeteci Hüseyin Koç, Esenler'de CHP'li kadınların partililer tarafından sık sık tacize uğradığını iddia etmişti. 2020 yılındaki videolu açıklamasında Koç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu utanç verici olayları örtbas etmekle suçlamıştı. Koç, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na 2018 yılında dilekçe sunmasına rağmen cinsel tacize uğrayan kadınlarla irtibata geçilmediği gibi kendisinin disiplin kuruluna sevk edildiğini belirtmişti. Koç, yaşadıklarının çok ağrına gittiği için partisinden istifa ettiğini ifade etmişti.CHP Sultangazi İlçe Başkanlığı'nda da bir kadına taciz edildiği 2020 yılında basında yer almıştı. İddia sahibi genç kadın yardım vaadiyle CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P. ile tanıştığını, ilk başlarda kendisine başkanın yardımcı olduğunu ama sonradan cinsel saldırıya maruz kaldığını ileri sürmüştü. Genç kadın CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P'nin susması için bir aracıyla Küçükköy'de kendisine 2 bin 500 lira para getirdiğini ayrıca eşiyle birlikte bir kafede kendisiyle buluşup konuşmak istediğini beyan ettiğini iddia etmişti.CHP Muğla İl Başkanlığı sekreteri, bir çocuk annesi A.E. (35) görevi başındayken tacize uğradığı ortaya çıkmıştı. Partinin Muğla İl delegesi olan M. A. (58) tarafından, parti binasında cinsel saldırıya uğradığını iddia eden A.E.'nin şikâyeti üzerine M. A. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan Muğla Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılında dava açılmıştı. Ayrıca CHP Muğla İl Başkanı ile İl Kadın Kolları Başkanı'nın parti binasında cinsel saldırıya maruz kalan A.E.'ye destek olmak olmadığı ortaya çıkmış, her ikisinin de tacizi örtbas edebilme adına M. A. ile A.E.'ye el sıkıştırdığı basına yansımıştı. CHP Muğla İl Başkanlığı binasının kamera görüntülerini isteyen A.E.'ye il yönetiminin ret cevabı verdiği de ortaya çıkmıştı.Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Kıyıköy Beldesinin CHP'li Belediye Başkanı E. S.'nin belediyede çalışan dört kadını taciz ettiğini 2021 yılında ortaya çıkmıştı. E.S.'ye dört kadının şikâyeti üzerine 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' ve 'Cinsel taciz' suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen E.S.'nin kız kardeşi ve babası ile mağdurlara baskı yaparak ifadelerini değiştirttiği ve şikâyetlerini geri aldırdığı da belirlenmişti.CHP Erzurum İl Başkanı B. O. yanında çalışan çaycı kadına cinsel taciz uyguladığı iddia edilmişti. Parti yönetiminin 'kanıt yok' demesi üzerine ise tacize uğrayan S.Y. ses kayıtlarını delil olarak sunmuştu. Ayrıca B.O. ses kayıtlarının montaj olduğunu iddia etmişti. B.O.'nun bu iddiası yapılan teknik analizlerle çürütülmüştü. Şüpheli B.O. yargılandığı davada 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.CHP Kırıkkale Gençlik Kolları çalışanı N.E.Y.(31), İstanbul Ümraniye'de 17 yaşındaki İ.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Çocuk, İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi vermişti. İddianamedeki bilirkişi raporunda, tutuklu sanık N.E.Y.'nin cep telefonu incelenmesinde bulgulara rastlanıldığı belirtilmişti. Telefondaki videoların çözümü sonucu sanığın çocuğa karşı cinsel istismarda bulunduğu ve sanığın cep telefonunda yaşı küçük olduğu değerlendirilen erkek çocuklarına ait çıplak fotoğraflar ve yazışmaların mevcut olduğu ifade edilmişti. N.E.Y., İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı', 'Şantaj', 'Kişiyi hürriyetinden yoksul kılma' ve 'Müstehcenlik' suçlarından toplam 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ASKİ Genel Müdürlüğü'nde güvenlik personeli olarak çalışan 39 yaşındaki A.Y. , Mali Hizmetler Daire Başkanı Ü. A.'nın (38), kendisini taciz ettiğini iddia etmişti. Sözlü ve cep telefonu mesajlarıyla süren tacizin sonlanması için A.Y., Ü.A.'nın son kez görüşme talebini kabul etmişti. İddiaya göre; konuşmak için bir araya geldiklerinde Ü.A.'nın kendisini öpmeye teşebbüs ettiğini tacize uğrayan kadın iddia etmişti. Bu olaydan sonra A.Y. psikolojinin bozulduğu gerekçesiyle istifa etmiş, Ü.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına 'Cinsel saldırı' suçundan şikâyette bulunmuştu. Adana 1. Aile Mahkemesi ise Ü.A.'nın taciz ettiği kadına 'Yaklaşmama ve rahatsız etmeme' cezası vermişti.Bursa'da CHP Osmangazi İlçe Başkanı M. A. 17 yaşındaki parti üyesi S.G'yi cep telefonuna attığı mesajlarla taciz ettiği iddia edilmişti. Taciz skandalının ortaya çıkması sonrasında M.A. sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. M.A sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Son dönemde üst üste saldırılarla karşı karşıyayım. İlçe başkanı seçilmeden önceki dönemlerle ilgili iki ayrı konuda Haber ve iddialara muhatap olmak zorunda bırakıldım. Son iddialar da aynı çerçevededir. Hakkımdaki kişisel iddialarda bile CHP Osmangazi İlçe Başkanı kimliğimin ısrarla ön plana çıkarıldığını, aslında partimizin hedef alınmak istendiğini görmekteyim. Bu nedenle, atılan iftiralara ilişkin sonuna kadar sürdüreceğim hukuk mücadelem sırasında partimizin adının daha da yıpratılmasının önüne geçmek adına, seçimle geldiğim ilçe başkanlığı görevimden istifa ettim. Hukuk mücadelemden de asla vazgeçmeyeceğim. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum' ifadelerini kullanmıştı.Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A., Kartal Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışıyordu. CHP Gençlik Kolları üyesi D.A., G.Ö.A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 2020 yılında adliyeye başvurmuştu. D.A.'nın şikâyeti üzerine taciz iddiasıyla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Taciz mağduru genç kadın ise yedi arkadaşıyla birlikte CHP'den istifa etmişti. Dudullu Tepesi'nde 12 Mart 2020'de aynı partiden 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'nın beraat etmesine karar verilmişti.CHP'li Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan M.Z. kendisini yanlışlıkla arayan 14 yaşındaki B.T. isimli erkek çocuğa mesaj yoluyla cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdiği ortaya çıkmıştı. Tacize uğrayan Y.D.'nin annesi belediye yetkililerinin tazminat ödememek için tacizci çalışanın işine son vermek istemediklerini ancak savcılığa şikâyette bulununca işten çıkardıklarını açıklamıştı.*Eski CHP Tokat Milletvekili F.Ş, evli bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.*CHP Konya İl Başkanı Avukat B. B. hakkında, parti üyesi olan bir kişinin kızını kendi ofisinde 'Yardım çeki vereceğim' diye çağırıp, taciz ettiği iddia edilmişti. İddialar sonrasında B.B. görevinden alınmıştı. Ancak CHP'li yöneticiler iddia edildiği gibi bir olayın söz konusu olmadığı açıklamasını yapmıştı.*Malatya'da CHP Kale İlçe Başkanı S. K.'nın 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği ve hamile bıraktığı ortaya çıkmıştı.*Sivas'ın Akıncılar ilçesinde öğretmene cinsel tacizde bulunan CHP İlçe Başkanı H. Ç. ile yönetim kurulu üyeleri görevden alınmıştı.*Bitlis İl Başkanı V. U., 17 yaşındaki kıza cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkmış, bu görüntülerle genç kızı tehdit ettiği iddia edilmişti.*İstanbul'un Şişli Belediyesi'nde yengesini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. kollanarak Sarıyer'de göreve başlamıştı.