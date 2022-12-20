Bilecik’te yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Münür Ercin, hayata gözlerini yumdu…Ercin’in cenaze namazı, Gölpazarı’na bağlı Küçükyenice köyünde kılındı. Cenaze namazının ardından Ercin’in Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre askerlerin ve köylülerinin omuzlarında taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu.İHA’nın haberine göre; köy mezarlığında toprağa verilen Ercin’in cenaze törenine, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ailesi, yakınları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.Vali Kızılkaya, Ercin’in ailesine ve yakınlarına başsağlığında bulunarak Türk bayrağı verdi.