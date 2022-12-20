Batman'da sıcak dakikalar! 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı
Batman'dan bir son dakika haberi geldi. Halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı.
Batman’da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı.
Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.
İHA’nın haberine göre şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.
İHA’nın haberine göre şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...