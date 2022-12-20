Batman'da sıcak dakikalar! 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı

Batman'dan bir son dakika haberi geldi. Halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı.

Batman’da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı.Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.İHA’nın haberine göre şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.Ayrıntılar geliyor...