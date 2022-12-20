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Beyaz Gazete
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Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 13 şüpheli gözaltına alındı

Ankara merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 20.12.2022 - 10:03 Güncelleme: 20.12.2022 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 4 Nisan 2015'te kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilere yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

15 GÖZALTI KARARI

FETÖ tarafından takip altına alınıp okul dönemleri ve ilişiklerinin kesilmesi sonrası döneme ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ardışık arama, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

13'Ü YAKALANDI

Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği açıklandı.

Şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı.
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