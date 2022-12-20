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Albayrak Grubu 2023 yılına yeni yatırımlarla giriyor... Gayrimenkul yatırım ortaklığıyla yatırım bankası için başvuru yapıldı!

Platform Turizm'in halka arzı ile 631 bin yeni ortakları olduğunu dile getiren Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, elde edilen gelirin bir kısmı ile yeni araç ve plaka alımları yapılacağını söyledi. Platform Turizm'in yanı sıra Varaka Kağıt ve TÜMOSAN'da elde edilen başarılara da dikkat çeken Bolat, Albayrak Grubu'nun 2023 yılına yeni yatırımlarla gireceğini bu kapsamda gayrimenkul yatırım ortaklığı ile bir yatırım bankası kurma başvurularının ise ilgili kurumlara yapıldığını belirtti.

Albayrak Grubu 2023 yılına yeni yatırımlarla giriyor... Gayrimenkul yatırım ortaklığıyla yatırım bankası için başvuru yapıldı!
Ekleme: 20.12.2022 - 19:17 Güncelleme: 20.12.2022 - 19:37 / Editör: Ozge Selin
Albayrak Grubu 2023 yılına yeni yatırımlarla giriyor... Gayrimenkul yatırım ortaklığıyla yatırım bankası için başvuru yapıldı!
Platform Turizm'in halka arzı ile 631 bin yeni ortakları olduğunu dile getiren Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, elde edilen gelirin bir kısmı ile yeni araç ve plaka alımları yapılacağını söyledi. Platform Turizm'in yanı sıra Varaka Kağıt ve TÜMOSAN'da elde edilen başarılara da dikkat çeken Bolat, Albayrak Grubu'nun 2023 yılına yeni yatırımlarla gireceğini bu kapsamda gayrimenkul yatırım ortaklığı ile bir yatırım bankası kurma başvurularının ise ilgili kurumlara yapıldığını belirtti.

'631 BİN YENİ ORTAĞIMIZ OLDU'

Halka arz sürecinde elde edilen başarılı seriye son olarak Platform Turizm'i eklediklerini dile getiren Bolat, ''15 gün gibi kısa sürede SPK'dan gerekli izinlerin çıkması ile borsada eşit hisse dağıtımı yöntemi ile 631 bin yeni ortağımız oldu. 3,7 kat bir talep geldi. Son derece başarılı bir performans sergiliyor'' diye konuştu.

'YENİ ARAÇ ALIMLARI OLACAK'

Elde edilen gelirlerin nerede kullanacağına ilişkin ise Bolat, şunları söyledi:

''Yüzde 20-30 kadarını yeni araç alımları ve plaka tahsislerinde, geri kalan yüzde 50-60 civarındaki bir rakamı ise işletme sermayesi olarak kullanacağız. Bu çerçevede kayıtlı sermayede 220 milyon liradan 245 milyon liraya yükseltilmiş oldu.''

Albayrak Grubu 2023 yılına yeni yatırımlarla giriyor... Gayrimenkul yatırım ortaklığıyla yatırım bankası için başvuru yapıldı!

'ALBAYRAK GRUBUNUN YILDIZLARI OLDULAR'

TÜMOSAN'a ilişkin bilgi veren ve bu sene hem karlılık hem de ciro olarak şirketin öne çıktığını vurgulayan Bolat, ''Çiftçiler açısından çok yoğun bir talep dönemiydi. 4-5 aylık bekleme süresi ile satışları gerçekleştiriyoruz. Albayrak Grubumuzun yıldız şirketi oldu. Gerek TÜMOSAN, gerek Varaka Kağıt, gerekse Platform Turizm grubumuzun en önde gelen yıldızları olarak yer alıyor.'' dedi.

50 MİLYON EURO'LUK YATIRIM

TÜMOSAN'ın elde ettiği başarı ile büyüme sürecini sürdüreceğine de vurgu yapan Bolat, yatırım noktasında ise 50 milyon euro'luk bir yatırım süreci olduğunu, bunun da 'seçim var, ya da yok' bu tarz gelişmelere bakılmadan devam edeceğini kaydetti.

YATIRIM BANKASI İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi için müracaatın başladığını da sözlerine ekleyen Bolat, şunlar söyledi:

''Tasarruf finansman yapı projemiz devam ediyor. Bir yatırım bankası kurma başvurumuz BDDK'da. Biz grup olarak yatırımlara devam edeceğiz.'

'TRABZON LİMANI'NDAKİ İŞLERİMİZE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Trabzon Limanı'na ilişkin ise ciddi yatırımların yapıldığını belirten Bolat, ''Trabzon Limanı'ndan çok memnunuz. Buradaki mevcut işlerimize devam etmek istiyoruz. Trabzon-Rize arasında karma endüstri projemiz var. Onun da gerçekleştirilmesi durumda Trabzon Limanı'nın iş hacminin çok daha fazla artmasını bekliyoruz'' diye konuştu.
Albayrak Grubu 2023 yılına yeni yatırımlarla giriyor... Gayrimenkul yatırım ortaklığıyla yatırım bankası için başvuru yapıldı!
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