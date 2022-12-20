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Adana’da, tırın yedek lastiğinde 17 kilo 700 gram esrar çıktı

Mısır yüklü şüpheli bir tırda, narkotik köpeği Tinga ile yapılan aramalar neticesinde yedek lastiğe gizlenmiş 17 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Ekleme: 20.12.2022 - 10:19 Güncelleme: 20.12.2022 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Adana’da, tırın yedek lastiğinde 17 kilo 700 gram esrar çıktı
Adana'da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

Kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli tırı takibe aldı.

Tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda uygulama noktasında durduruldu.

Yedek lastikten esrar çıktı
Narkotik köpeği 'Tinga' ile yapılan aramalarda, tırın yedek lastiğine köpeğin tepki vermesi üzerine ekipler harekete geçti. Janttan ayırdığı lastiğe gizlenen 17 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Mısır taşıdığını söyledi, suçlamayı kabul etmedi
Gözaltına alınan şoför M.B. (35), emniyetteki sorgusunda suçlamayı kabul etmedi. İfadesinde mısır taşıdığını zannettiğini, uyuşturucudan haberinin olmadığını öne süren M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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