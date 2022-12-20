20 Aralık hava durumu: O illere kar ve sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.EDİRNE -1°C, 7°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif yağmurluKIRKLARELİ -1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları gece ve sabah saatlerinde hafif yağmurluKOCAELİ 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 6°C, 11°CParçalı bulutluİZMİR 7°C, 13°CParçalı bulutluMUĞLA 4°C, 12°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ADANA 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) yağmurluANTALYA 12°C, 18°CParçalı bulutluHATAY 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yağmurluMERSİN 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) yağmurluParçalı ve az bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA 0°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurluESKİŞEHİR -2°C, 3°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ -2°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.KONYA 1°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKASTAMONU -4°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.SİNOP 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluZONGULDAK 4°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.AMASYA 1°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN 5°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT -1°C, 1°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON 6°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Tunceli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AĞRI -4°C, 5°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -4°C, 3°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 1°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN -1°C, 7°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.DİYARBAKIR 1°C, 12°CParçalı bulutluGAZİANTEP 4°C, 13°CParçalı bulutluMARDİN 6°C, 12°CParçalı bulutluŞANLIURFA 7°C, 16°CParçalı bulutlu