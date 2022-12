Yunanistan ilk İHA’sını tanıttı! Yunan basını: 'Türkler bizimle dalga geçiyor'

Yunanistan'ın 'Türkleri titretecek İHA'sının ardından yeni umudu ilk kez test edildi. Yunan basınında hava araçlarına yönelik programların hızla geliştiği vurgulanarak Ege'de dengeyi yeniden sağlayacakları iddia edildi. Türk savunma sanayiinin güçlü silahları dünyanın gündeminden düşmezken Talos adı verilen Yunan İHA'sının test uçuşuna ilişkin haberlerdeki Türkiye detayı dikkat çekti.Haberlerde, 'Her durumda, hem Talos hem de devam eden diğer çabaların Ukrayna, Dağlık Karabağ ve başka yerlerde kanıtladığı gibi, bu çok kritik sektörün geliştirilmesine Yunan tarafının güçlü ilgisini gösteriyor.' ifadeleri kullanıldı. Amerika'dan da aldıkları İHA'lar ile birlikte Yunanistan'ın Ege'nin karşı yakası ile arasındaki mesafenin yavaş yavaş azalttıklarını iddia etiler.Yunanistan'ın İHA'sı alay konusu oldu. To vima gazetesi Türklerin Talos ile dalga geçtiğini yazdı. To vima haberini 'Türkler, Yunanistan'ın ilk Talos insansız hava aracıyla dalga geçiyor: Oyuncak gibi, nereden almışlar...' başlığı ile okurlarına sundu.Kullanıcıların, 'Anteni seviyorum. Eski filmlerden çıkardılar. Geri dönüşümde liderimiz onlar', 'Aliexpress'ten mi aldılar' yorumlarını gündeme getirdi.Ethnos ise Türk basınında dayandırdığı haberinde, ' Baklava, döner ve cacıktan sonra Yunanlılar Türk insansız hava araçlarını da taklit ediyor' başlığını kullandı.