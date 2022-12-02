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Tunç Soyer Tarkan konseri için ne kadar ödendiği sorusuna bakın bu kez ne yanıt verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yine kıvırdı. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 9 Eylül’de sahne alan Mega Star Tarkan’a ne kadar ücret ödendiği yönündeki soruları bugüne kadar yanıtsız bırakan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 mali yılı tahmini gelir gider bütçesi görüşülürken deyim yerindeyse yine yan çizdi. Cumhur İttifakı meclis üyelerinin eleştirilerini yanıtlayan Soyer, bu sefer de Tarkan’ın konser ücretinin sponsor tarafından ödendiğini öne sürdü.

Tunç Soyer Tarkan konseri için ne kadar ödendiği sorusuna bakın bu kez ne yanıt verdi
Ekleme: 2.12.2022 - 10:04 Güncelleme: 2.12.2022 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Tunç Soyer Tarkan konseri için ne kadar ödendiği sorusuna bakın bu kez ne yanıt verdi
Mega Star Tarkan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü olan 9 Eylül'de İzmir'de konser verdi. Etkinliğe saatler kala konser için hazırlanan dev platform çöktü. Yaşanan şok gelişme üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önce 'Tarkan'ın konseri ücretsiz olarak verecek' dese de daha sonra U dönüşü yaparak Tarkan'a sadece kaşe ücreti adı altında ödeme yapıldığını söyledi. Soyer ayrıca Tarkan'ın 'kaşe ücreti' adı altında alacağı parayı da hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi. Bu arada seçim öncesi şeffaflık anlaşması imzalayan Soyer Tarkan konseri ile ilgili bilgi edinme yasası kapsamında büyükşehir belediyesine sorulan soruları da yanıtsız bıraktı.

TARKAN KONSERİ VAR DİYE

Dün İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2023 mali yılı tahmini gelir gider bütçesinin görüşüldüğü meclis toplantısında söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Soyer'i sert bir dille eleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yerli ve yabancı finans kuruluşlarına olan borçlarının yanı sıra bir de belediyeye iş yapan müteahhitlere yüklü miktarda borcu olduğunu belirten Hızal, 'Belediyeye iş yapan müteahhitlere hak edişlerini zamanında ödemeyip 8-10 ay bekletiyorsunuz. Yüklenici firmalar biriken alacaklarını istemek için kapınıza geldiğinde de 'Bu ay Tarkan Konseri vardı ödeme yapamıyoruz deyip' gönderiyorsunuz. Toplamda piyasaya 3 milyar lira borcunuz var. Finans kuruluşlarına olan borçlar da eklendiğinde toplam borç miktarı 20 milyar lirayı buluyor' dedi.

SPONSOR NEYİN KARŞILIĞINDA ÖDEME YAPTI

SABAH'ın haberine göre; daha önce Tarkan konseri konusunda çelişkili açıklamalarda bulunan Soyer bu sefer de Hızal'ın eleştirisi üzerine: 'Tarkan konseri nedeniyle arpamız yoktu ödeyemiyoruz demişiz. Tarkan konserinin ödemesini İBB yapmadı. Sponsor bir firma yaptı bu ödemeyi.' dedi. Soyer'in sponsor ödedi açıklamasını değerlendiren AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Başkan Soyer'e 'Tarkan'ın parasını kim hangi amaçla ne karşılığında verdi. Sayın Soyer çıksın açıklasın.' diye sordu.

ÇIK AÇIKLA

Soyer'in Uluslararası İzmir Enternasyonal Fuarı'na sponsor olan firmaları çıkıp basın toplantısı ile açıkladığını, İzmir İktisat Kongresi'ne sponsor olan firmayı ballandıra ballandıra 'dev sponsor bulundu' diye kamuoyuna duyurduğunu hatırlatan Hızal şunları kaydetti:

'Her ne hikmetse Sayın Soyer Tarkan'ın konserine kim sponsor oldu, ne kadar para verdi bunu bir türlü açıklamıyor. Kim neyin karşılığında sponsor oldu. Çıksın açıklasın. İzmirlinin bunu bilmeye hakkı var.' diye konuştu.
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