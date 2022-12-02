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Şebnem Korur Fincancı dosyası kabul edildi: 'Tutukluluğuna devam' kararı verildi

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan Ankara’da hazırlanıp yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dosya üzerinden inceleme yapan mahkeme Fincancı’mın tutukluluk haline devam kararı verdi. Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Şebnem Korur Fincancı dosyası kabul edildi: 'Tutukluluğuna devam' kararı verildi
Ekleme: 2.12.2022 - 12:17 Güncelleme: 2.12.2022 - 14:33 / Editör: Ozge Selin
Şebnem Korur Fincancı dosyası kabul edildi: 'Tutukluluğuna devam' kararı verildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 26 Ekim'de İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı, soruşturmanın Ankara'da başlamasından dolayı Ankara'ya götürüldü.

TUTUKLANDI

Ankara'da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından Şebnem Korur Fincancı tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fincancı hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede Fincancı'nın, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile gayriresmi haber kanalına canlı bağlantı yaparak bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, 'terör örgütü propagandası' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA

Dosyayı inceleyen mahkeme, Şebnem Korur Fincancı'nın ikamet adresinin İstanbul olmasından dolayı dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme, Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluk halinin de devamına hükmetti. Dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. İddianame İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianameyi inceleyen mahkeme dosyanın tensibini yaparak duruşma tarihi verdi. Bu arada mahkeme Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına kararı verdi.

MAHKEME TARİHİ BELLİ OLDU

İddianameyi kabul eden mahkeme, Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. TTB Başkanı Fincancı'nın yargılanmasına 23 Aralık Cuma günü başlanacak.




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