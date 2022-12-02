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PKK/YPG bir kız çocuğu daha kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de Halep'in kuzeyinde işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ilçesinden bir kız çocuğunu daha kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.

PKK/YPG bir kız çocuğu daha kaçırdı
Ekleme: 2.12.2022 - 17:27 Güncelleme: 2.12.2022 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
PKK/YPG bir kız çocuğu daha kaçırdı
Muhalif Kürt grup 'Bağımsız Kürt Rabıtası' Sözcüsü Redor El Ahmed, PKK/YPG'li teröristlerin Halep'in kuzeyinde Tel Rıfat ilçesindeki Şehba Kampı'ndan 15 yaşındaki S.M'yi kaçırdığını söyledi.

Ahmed, teröristlerin kaçırdığı S.M'yi silahlı kadrosuna kattığını ifade etti. Teröristler, kaçırdıkları çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor. Terör örgütü genellikle kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için kamplara götürüyor. 2021'de 221 çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı '2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar' raporunda, terör örgütü PKK/YPG'nin 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı. Raporda, terör örgütü PKK/YPG'nin kolu olan 'İç Asayiş Güçleri'nin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığının, sözde 'Afrin Kurtuluş Güçleri'nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.

PKK/YPG'nin, Suriye'de 2021'de 55 çocuğu, örgüte bağlı 'Afrin Kurtuluş Güçleri' ve 'İç Asayiş Güçleri'nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü kaydedilmişti.
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