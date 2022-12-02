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Beyaz Gazete
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Önce Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sonra HDP: Gezi'nin finansörü vakfın başkanından dikkat çeken görüşme trafiği

Geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Friedrich Ebert Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Martin Schulz, dün de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü. Schulz'un dikkat çeken temas trafiğinin son durağı ise HDP oldu.

Önce Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sonra HDP: Gezi'nin finansörü vakfın başkanından dikkat çeken görüşme trafiği
Ekleme: 2.12.2022 - 17:03 Güncelleme: 2.12.2022 - 17:06 / Editör: Ozge Selin
Önce Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sonra HDP: Gezi'nin finansörü vakfın başkanından dikkat çeken görüşme trafiği
Seçime az bir süre kala halen Cumhurbaşkanı adayı konuşunda bir uzlaşıya varamayan altılı masada 'HDP' ise ayrı bir problem olarak bir kenarda tutuluyor.

HDP'nin aba altından sopa gösterircesine altılı masaya 'ittifak' konusunda salladığı parmak aday krizini daha da derinleştirirken, muhalefet cephesinde dikkat çeken bir görüşme trafiği basına yansıdı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile ayrı ayrı görüşme
30 Kasım'da 'Sosyal Demokrasi Vakfının (SODEV) düzenlediği 'Sosyal Demokrasi ve Refah Devleti: Almanya'dan ve Türkiye'den Perspektifler' başlıklı panelde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Friedrich Ebert Vakfı (FES) Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, dün de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Önce Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sonra HDP: Gezi'nin finansörü vakfın başkanından dikkat çeken görüşme trafiği

Gezi olaylarının finansörlerinden olduğu bilinen Alman Friedrich Ebert Vakfı'nın başkanı Schulz, görüşmeye dair fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Önce Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sonra HDP: Gezi'nin finansörü vakfın başkanından dikkat çeken görüşme trafiği


Son durak HDP oldu
Schulz'un dikkat çeken temaslarının son adresi HDP oldu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Friedrich Ebert Vakfı (FES) Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile beraberindeki heyeti kabul etti.

HDP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde gerçekleşen görüşmede, HDP'nin Türkiye'deki gelişmeler ‎hakkındaki yaklaşımları ile 2023 yılı seçimlerine yönelik yol haritası ve başta dış ‎politika olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Önce Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sonra HDP: Gezi'nin finansörü vakfın başkanından dikkat çeken görüşme trafiği
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