Müge Anlı inanamadı: Karıma Eminönü'ndeyim dedim Emine’deyim anladı evden kaçtı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç bir olay gerçekleşti. Canlı yayına çıkan Şahin Yüksekova isimli vatandaş, eşi Ayşe Yüksekova'nın 1.5 ay önce evi terk ettiğini söyledi.2 çocuk 7 torun sahibi Ayşe Yüksekova'nın, evi terk etme gerekçesi ise izleyicileri şoke etti. Şahin Yüksekova, başına gelenleri şöyle özetledi: Arkadaşlarımla Eminönü'nden malzeme alırken eşim bakkaldaki kıza beni arattı.Bana 'Neredesin?' diye sordu. Kıza Eminönü'ndeyim dedim. Ama eşim yanlış anlamış. Kulakları az duyuyor. O gün de cihazını takmamış. 'Eminönü'ndeyim' lafını 'Emine'deyim' anlamış. Eve döndüğümde bana 'Emine ile ne işin var bu saate kadar?' diye tepki gösterdi. Ben Eminönü'ne malzeme almaya gitmiştim.Emine diye biri asla yok. Pantolonumu giyene kadar gece yarısı kaçıp gitti.O benim 40 yıllık eşim... Kimse adını sokakta bile duymasın, öğrenmesin diye ona Naciye diyordum. Çok kıskanırdım. Müge Anlı ise 'Niye sana bu kadar güvenmiyor? Senin daha önce evine birileri geldi mi?' sorusunu yöneltti. Şahin Yüksekova ise 'Hayır kesinlikle öyle bir şey yok' yanıtını verdi.