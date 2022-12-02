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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Eskişehir, Sivas, Artvin ve Van çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il ülke genelinde hava durumu..

Ekleme: 2.12.2022 - 09:19 Güncelleme: 2.12.2022 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Eskişehir, Sivas, Artvin ve Van çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 12

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 17

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15
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