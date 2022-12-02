Mersin'deki PYD/YPG operasyonunda 1 tutuklama

Mersin'de, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/ YPG içinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 25 Kasım'daki operasyonunda ele geçirilen materyal ve ifadelerden, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içinde faaliyet gösterdiği belirtilen N.E. ve O.A.'nın kente geldiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerini de saptayan ekipler, 29 Kasım gecesi operasyon düzenledi. Özel hareket polisleri ve dron desteği ile Akdeniz ilçesindeki adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, N.E. ve O.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.H., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, O.A. da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.