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Medyanın Sevilen İsimleri Sultangazi’de

Sultangazi Belediyesi; Aşık Veysel Kültür Sanat Sezonu kapsamında TGRT Spikeri Mehmet Aydın ve Radyo Programcısı Hopdedik Ayhan’ı ağırladı. Umut Öztürk moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye özellikle gençlerin ilgisi yoğun oldu.

Ekleme: 2.12.2022 - 14:56 Güncelleme: 2.12.2022 - 15:02 / Editör: Ozge Selin
Medyanın Sevilen İsimleri Sultangazi’de
Sultangazi Belediyesi, Aşık Veysel Kültür Sanat Sezonu kapsamında söyleşiden seminere, konserden çocuk tiyatrolarına bir çok etkinliği ilçe sakinleriyle buluşturuyor. Etkinlik kapsamında ilçe sakinlerini sevilen isimlerle bir araya getirmeye devam ediyor.

TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın ve Radyo Programcısı Hopdedik Ayhan, Hayatımız İletişim adlı etkinlikle Sultangazililerle bir araya geldi. Umut Öztürk moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide günümüz medyası enine-boyuna ele alındı.

Spiker Aydın Merak Edilenleri Anlattı

TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın, medyaya dair merak edilenlere yanıt verdi. İlerde medyada çalışmak isteyen öğrencilere yol gösteren Aydın, mesleğin sorumluluklarını ve zorluklarını da anlattı. Mesleki tecrübelerini de gençlerle paylaşan Aydın, sorulara da yanıt verdi.

Hopdedik Ayhan'dan Samimi Sohbet
Yılların deneyimli radyo programcısı Hopdedik Ayhan, geleneksel medyanın yanı sıra dijital medya ve iletişim konusunda da konukları bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdi. Hopdedik Ayhan, dijital medyanın önemini bir kez daha vurgularken çocuklara ttelefona kendilerini çok kaptırmamaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Medyanın Sevilen İsimleri Sultangazi’de

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