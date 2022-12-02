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Kuveyt'ten Irak'a çağrı: Üç gemiyi derhal geri çek

Kuveyt, Irak'a karasularına giren üç donanma gemisine yönelik muhtıra verdi. Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada üç geminin "derhal" geri çekilmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

Kuveyt'ten Irak'a çağrı: Üç gemiyi derhal geri çek
Ekleme: 2.12.2022 - 10:14 Güncelleme: 2.12.2022 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Kuveyt'ten Irak'a çağrı: Üç gemiyi derhal geri çek
Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'in Irak Büyükelçisi Tarık el-Ferac'ın, Irak Dışişleri Bakanlığı Arap Dairesi Başkanı Büyükelçi Usame er-Rifai ile bir araya gelerek, Irak donanmasına ait üç geminin Kuveyt karasularını ihlal ettiğini bildirdiği ve bu gemilerin derhal geri çekilmesini talep eden muhtıra verdiği bildirildi.

Kuveyt'in, iki ülke arasında imzalanan ve iki ülke arasındaki deniz sınırının çiziminde esas alınan Hur Abdullah Anlaşması'nda öngörüldüğü üzere kardeş Irak ile iş birliğine hazır olduğu belirtilen açıklamada, Kuveyt'in egemenliğini etkileyen herhangi bir ihlalin reddedildiği ve yasal yollara uygun olarak yanıt verme hakkının saklı tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Irak'a kardeşlik bağlarını güçlendirecek her konuda ve iki ülkenin güvenliğini ve bölgenin istikrarını artıracak şekilde iş birliği yapmaları çağrısında bulunuldu.

Irak makamlarından olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak-Kuveyt sınırlarının belirlendiği uluslararası Hur Abdullah Anlaşması, iki ülkenin hükümetleri tarafından 2012'de imzalandı. Anlaşma genel hatlarıyla, iki ülkenin deniz taşımacılığı konusunda ortak iş birliğini öngörüyor.

Kuveyt-Irak arasındaki sınır krizi, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in 1990'da Kuveyt'i işgali sonrasında iki taraf arasında uzun bir dönem boyunca süren sakinliğin ardından geldi.

İki ülke arasında yapılan üst düzey ziyaretler, Kuveyt'in Irak'ın Necef kentinde konsolosluk açması ve Kuveyt'in Şubat 2018'de Irak'ın yeniden imarı için destek konferansı düzenlemesi ikili ilişkilerde kaydedilen önemli gelişmeler arasında yer aldı.
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