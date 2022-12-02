Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba tutuklandı

Almanya'nın Mannheim kentinde olduğu belirlenen Serkan Akbaba'nın, Türkiye'ye iadesi için İnterpol Daire Başkanlığı ekipleri devreye girmişti.Akbaba, önceki gün Almanya'nın Frankfurt kentinden teslim alınarak uçakla İstanbul'a getirildi.Hakkında 'Kasten adam öldürme', 'yaralama', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'birden fazla kişiyi tehdit', 'kaçakçılık ve basit yaralama suçlarından' araması bulanan Akbaba, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.DHA'nın haberine göre, Akbaba daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.