Kasım ayı ihracatı yüzde 1,9 arttı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adana'da kasım ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıkladı.Muş 'İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 11 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır. Kasım ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.' dedi.Yapılan açıklamaya göre, ocak-kasım ayı arasında ihracat yüzde 14 artışla 231 milyar dolara yükseldi.