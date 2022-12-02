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İYİ Parti'den 6'lı masadaki ortaklarına gözdağı: Meral Akşener'den flaş çıkış! 'Sahibi biziz...'

Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yaptığı, 'Benimle misiniz?' çıkışının ardından İYİ Parti'den çok dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleri ile buluşmasında "6'lı masanın sahibi biziz" dediğini söyledi. İYİ Parti cephesinden gelen bu açıklama 6'lı masanın diğer üyelerine 'gözdağı' olarak yorumlandı.

İYİ Parti'den 6'lı masadaki ortaklarına gözdağı: Meral Akşener'den flaş çıkış! 'Sahibi biziz...'
Ekleme: 2.12.2022 - 09:07 Güncelleme: 2.12.2022 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'den 6'lı masadaki ortaklarına gözdağı: Meral Akşener'den flaş çıkış! 'Sahibi biziz...'
2023 seçimleri için Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile diğer konularda anlaşamayan ve kamuoyuna açık bir şekilde birbirlerine sert göndermelerde bulunan CHP-İYİ Parti'de kriz yeni bir boyuta doğru evriliyor.

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu gündeme ilişkin yaptığı basın toplantısında 6'lı masa üyelerine ince mesajlar gönderdi. Parti Sözcüsü Zorlu, Meral Akşener'in 6'lı masa ile ilgili 'sahibi biziz' açıklaması yaptığını söyledi.

İYİ Parti'den 6'lı masadaki ortaklarına gözdağı: Meral Akşener'den flaş çıkış! 'Sahibi biziz...'

6'LI MASADAKİ ORTAKLARA 'GÖZDAĞI'

'Dün akşam, başkanlık divanı üyelerimiz ve milletvekilerimiz ile rutin bir buluşma gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanımızın orada şöyle bir önemli ifadesi oldu: 6'lı masanın sahibi biziz...'

'HASSASİYET VURGUSU'

'İYİ Parti ve bu masanın başarılı olabilmesi için başta masayı oluşturan bütün partilerin hassasiyet göstererek, bu sürece hassas bir şekilde yaklaşmasının gerektiğinin altını çizdi. Elbette bu hassasiyete dayalı olarak, bütün partimizin kurumsal olarak da bu hassasiyet çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki gün partisinin grup toplantısında teşkilatına seslenmişti: Akşener'in, 'Benimle iktidara yürümeye hazır mısınız?' ifadelerini kullanması dikkat çekmişti. Akşener, 'Şimdi, bir kez daha sizlere sormak istiyorum. Benimle, bu kutlu mücadeleye var mısınız? Nice engelleri aştığımız gibi bugün de, önümüze dikecekleri her türlü duvarı yıkıp geçmeye var mısınız, benimle iktidara yürümeye hazır mısınız' demişti.

İYİ Parti'den 6'lı masadaki ortaklarına gözdağı: Meral Akşener'den flaş çıkış! 'Sahibi biziz...'

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