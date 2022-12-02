  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,60 - 19,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsveç'ten teröre karşı ilk adım: 100'den fazla talep reddedildi! PKK VE FETÖ’cülerin iadeleri için son viraj

İsveç ve Finlandiya görüşmelerindeki son durum ortaya çıktı. Suçluların iadesi için iki ayrı başlık belirlendi. PKK’ya terör örgütü, FETÖ’ye suç örgütü tarifesi yapılacak. İsveç, son dönemde 100'den fazla PKK terör örgütü mensubunun siyasi sığınma talebini reddetti.

İsveç'ten teröre karşı ilk adım: 100'den fazla talep reddedildi! PKK VE FETÖ’cülerin iadeleri için son viraj
Ekleme: 2.12.2022 - 09:54 Güncelleme: 2.12.2022 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
İsveç'ten teröre karşı ilk adım: 100'den fazla talep reddedildi! PKK VE FETÖ’cülerin iadeleri için son viraj
Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmeleri için yerine getirmeleri gereken üçlü muhtıra maddelerinni ısrarlı takibini sürdürüyor. İsveç, NATO üyeliği için terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ'cülerin iadesi konusunda atılacak adımları iki ayrı başlıkta ele alıyor. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen kısa süre içinde Türkiye'ye gelecek.


FETÖ'CÜLERE İDARİ İŞLEM
Gerek İsveç'in mevzuatı nedeniyle gerekse uluslararası düzeyde terör örgütü olarak tanımlanmadığı için FETÖ'cülere suç örgütü üzerinden adli ve idari işlem yapılabilecek. FETÖ'cülerin illegal para trafiği, yalan beyanda bulunma, sahte pasaport kullanma gibi suçları yakın takibe alınacak. Böylece FETÖ mensupları da bu suçlar bağlamında yakın takibe alınacak, sınır dışı edilebilecek.

100 PKK'LI REDDEDİLDİ
İsveç'te yapılan anayasa değişikliği ile 1 Ocak'tan itibaren terör propagandası yapmak suç kapsamına alınacak. İsveç, son dönemde 100'den fazla PKK terör örgütü mensubunun siyasi sığınma talebini reddetti. Suça karışan terör örgütü sempatizanları ülkeden sınır dışı edilecek, vizeleri uzatılmayacak. Buna rağmen Ankara, somut ilerleme görmek istediğini her ülkedeki muhataplarına resmen bildirdi. Ankara, suçluların iadesi, terör varlıklarının dondurulması gibi konularda da somut adım beklentisini dile getiriyor.

HAVA OLUMLU YÖNDE DEĞİŞİYOR
Finlandiya'nın, İsveç'e göre teröre destek konusunda daha olumlu bir durumda olduğu kaydedilirken İsveç'in de yeni hükümetle birlikte, mutabakat muhtırası şartlarını yerine getirmek konusunda istekli olduğu belirtiliyor. İsveç'te yapılan anayasa değişikliği ile 1 Ocak'tan itibaren terör propagandası yapmak suç kapsamına alınacak. Sabah'ta yer alan habere göre, halihazırda, PKK terör örgütü üyeleri İsveç yasalarına göre suç işlemedikleri sürece haklarında takibat yapılamıyor. Bu durumun yılbaşından itibaren değişmesi bekleniyor.
CHP Washington’dan Türkiye'yi yöneteceğini vaat etti: Yeni ekonomi danışmanları ABD'den çevrimiçi bağlandı
CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programında Kılıçdaroğlu'nun eşi uyuya kaldı: Heyecan ona geçmedi
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Kızılelma teker kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanlıurfa'ya yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz
Başkan Erdoğan İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförler ile buluştu
Yunanistan yine tahrik peşinde: 'Silahsız' Rodos ve Midilli adalarında tanklarla tatbikat yaptılar
Bakan Nebati 'Yükümlülükleri kaldırdık' diyerek açıkladı! 1,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor
İsveç, PKK’lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti
Bakan Ersoy: ABD’den sonra yapımları en çok izlenen ülke konumundayız
Yine DEAŞ tiyatrosu: ABD Türkiye’nin kara harekâtını durdurmak istiyor
Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu taca attı! 'Yavaş ve İmamoğlu'na hayır demeyiz'
Beyaz Saray'dan AB'nin Rus gazına tavan fiyat uygulamasına destek
YSK Başkanı Akkaya'dan 'YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu' iddiasına yalanlama...
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 16 tutuklama...
AB ülkeleri anlaştı: Rus petrolüne tavan fiyat
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor...
DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü...
Firari Can Dündar Almanlara dert yandı! 'Erdoğan kilit role sahip, bağışlarımız kesildi'
Bayraktar Akıncı TİHA'dan TOLUN Minyatür Bomba testi: Atış başarıyla gerçekleşti
Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak!

Fiyat değişikliği pompaya yansıdı: Motorine indirim geliyor

Fiyat değişikliği pompaya yansıdı: Motorine indirim geliyor

Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın WhatsApp mesajları ve ses kayıtları ortaya çıktı: Bugün kesmiyor musun birini!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın WhatsApp mesajları ve ses kayıtları ortaya çıktı: Bugün kesmiyor musun birini!

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

Van Gölü'nün çekilmesiyle 'mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı

Van Gölü'nün çekilmesiyle 'mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı