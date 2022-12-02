İçişleri Bakanlığı'ndan LGBT'liler için özel merkez kuran CHP'li Nilüfer Belediyesi'ne soruşturma
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamda "Nilüfer Belediyesi’nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Nilüfer Belediyesi'nde araştırma/ ön inceleme başlatılmıştır" denildi.
İçişleri Bakanlığınca, Bursa Nilüfer Belediyesinde araştırma ve ön inceleme başlatıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Nilüfer Belediyesinin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma/ön inceleme başlatılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Seçimlere geri sayım devam ederken, Cumhurbaşkanı adayını ortaya koyamayan CHP'de belediyeler seçim öncesi oy almayı umdukları gruplara yönelik çalışmalarına hız verdi
Bu kapsamda 6'lı masadaki ortaklar birlikte hareket etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'nin Gençlik Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'ni (SPoD) ziyaret etti.
İYİ Parti'nin ardından her fırsatda LGBT hareketine destek veren CHP de bu yönde adım attı.
CHP'Lİ BELEDİYEDE SAPKIN LGBT'LİLERE ÖZEL MERKEZ
AK Parti aile kavramını güçlendirerek güçlü aile yapısını korumak için çalışma yürütürken, CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT'li sapkınlar için özel merkez kurdu.
Belediyenin sitesinden merkeze ilişkin yapılan açıklamada, 'LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye'de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır.' ifadeleri yer aldı.
KILIÇDAROĞLU DA AÇIK AÇIK DESTEK VERMİŞTİ
CHP'li belediyeler LGBT'li sapkınlar için bu çalışmaları yürütürken, geçtiğimiz aylarda da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu LGBT'lilere destek veren açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, 'LGBTi Türk aile yapısını bozuyor mu?' sorusuna, 'Hayır efendim ilgisi yok. LGBTi Türk aile yapısını niye bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız.' ifadelerini kullanmıştı.
CHP LİDERİ FAHRİ LGBT ÜYESİ YAPILDI
Kılıçdaroğlu'na, bu ifadelerinin ardından CHP Genel Merkezi önüne gelen bir grup LGBT üyesi tarafından sevgi gösterisinde bulunulmuştu. LGBT Ankara Sözcüsü Beray Göksu, Buket Aydın'ın programında LGBT haklarını savunduğu için kendisine teşekkür ederek, Kemal Kılıçdaroğlu'nın LGBT'ye fahri üye yapıldığını duyurdu.
CHP'Lİ BELEDİYELER LGBT LOBİSİNE OMUZ VERDİ
Avrupa Birliği, ABD, İsveç, Hollanda büyükelçilikleri, Sorosçu Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CEİD), birçok CHP'li belediye ile görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler neticesinde bazı CHP'li belediyelerde 'Eşitlik Birimi' adı altında LGBT lobisini kurumsal kimliğe büründürmek için bazı yapılar kuruldu.
YABANCI BÜYÜKELÇİLİKLERDEN DESTEK
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CEİD) de resmi internet sitesinde derneğin 'kuir' ve 'feminist' olduğunu, 'LGBTİQA+ hareketinde yer aldığını' ve 'ikili cinsiyet sistemini sorguladığını' ifade ediyor. Derneğin resmi destekçileri arasında Şişli ve Kadıköy Belediyeleri ile Avrupa Birliği, ABD Büyükelçiliği, İsveç Büyükelçiliği, Hollanda Büyükelçiliği ve ABD merkezli Açık Toplum Vakfı da yer alıyor.
Ayrıca derneğin 'değerlerimiz' açıklamasında LGBTİ+ hareketi, kuir ve feminizm yer alıyor. Raporda projenin Avrupa Birliği tarafından finanse edildiği de belirtiliyor.
İLK KADIKÖY BELEDİYESİ'NDE KURULDU
Birimi ilk kuran belediyelerden CHP'li Kadıköy Belediyesi, Toplumsal Eşitlik Birimiyle 'toplumsal cinsiyet eşitliğini baz alan politikalarının derinleştirilmesi, bu politikaların sivil toplum işbirlikleriyle geliştirilmesi, kurum içindeki toplumsal cinsiyet eşitliği kültürünün içselleştirilmesine' yönelik çalışmalar yapıyor. Öte yandan Kadıköy Belediyesi Kent Konseyi'nin LGBTİ+ Meclisi de bulunuyor. Belediye bünyesindeki iki birim, birlikte LGBT'ye yönelik faaliyetler yürütüyor.
ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDEKİ SORUMLU: AİLE TERÖRDÜR
Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Eşitlik Birimi de LGBT konusunda çalışmalar yapıyor. Belediyenin Eşitlik Birimi Sorumlusu Ceren Suntekin, çocuklara yönelik LGBT ve PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında kapatma davası açılan Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kurucularından... Ailenin 'terör' olduğunu savunan Suntekin, LGBT örgütü KAOS-GL'nin internet sitesindeki yazısında çocuğun anne ve babayla olan kan bağının kutsal olmadığını, aile dışında hayatın olduğunu ve bu yöndeki faşizmle de mücadele edilmesi gerektiğini ileri sürüyor.