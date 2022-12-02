Hulusi Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Ayağınız yere bassın

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de barış adımlarını provokasyonları ile her defasında boşa çıkaran Yunanistan, olumsuz tavırlarına devam ediyor.Uluslararası anlaşmalara göre silahlandırılması ve asker çıkarılması yasak olan adaları silahlarla donatan Atina yönetimi, Türkiye'ye yönelik kışkırtma adımlarını sürdürüyor.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu."Yunanistan ile diyalog tekliflerimizi her zaman ortaya koyuyoruz." diyen Akar, Atina yönetimine eylemlerinden vazgeçmesini, aksi takdirde Türkiye'nin haklarını çiğnetmeyeceğini söyledi."Ayaklarınız yere bassın, aklınızı başınıza toplayın"Akar, şu ifadeleri kullandı:"Yunanistan'ın gerginliği artırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçmesini bekliyoruz. Sabırla barışçıl yönetemlere inanıyoruz.Fakat diyalog çağrımız zafiyet değildir. Ayaklarınız yere bassın, hakkımızı çiğnetmeyiz. Oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Aklınızı başınıza toplayın. 3. tarafların söylemleriyle kendinize havada görmeyin.""Teröristlere desteğinizi kesin, sizinle iş birliği yapabilecek tek güç Türkiye"Müttefiklere de seslenen Akar, "Teröristlere olan desteğinizi kesin, TSK varken sizin müttefikiniz, sizinle iş birliği yapabilecek güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti." dedi.