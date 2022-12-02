HDP il başkanını oğlu PKK operasyonunda tutuklandı! PKK'nın gençlik yapılanmasında yer almış

PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP Tekirdağ il başkanının oğlunun da aralarında bulunduğu 11 zanlı tutuklandı. Zanlıların, örgütün sözde Devrimci Gençlik Hareketinde yer aldığı öğrenildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi'nin (DGH) ildeki ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışmalar sonrasında DGH yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 şüpheli eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.Operasyonda aralarında Tekirdağ HDP il başkanının oğlunun da bulunduğu 11 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan tutuklandı.