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Hain darbecilerin 'Beştepe' planı deşifre oldu! Kod adı: Pars

Darbe girişiminde Beştepe’deki ihaneti Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış koordine etti. Görüşmelerini gizlemek amacıyla gelenlerin kaydının tutulmaması emri verdiği ve darbe girişimine ilişkin tüm faaliyetlerin 'Pars' adıyla kodlandığı anlatıldı.

Hain darbecilerin 'Beştepe' planı deşifre oldu! Kod adı: Pars
Ekleme: 2.12.2022 - 09:48 Güncelleme: 2.12.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Hain darbecilerin 'Beştepe' planı deşifre oldu! Kod adı: Pars
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 497 sanık hakkında verilen kararın gerekçesi açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevli askerlerin büyük bir kısmının katıldığı darbe girişiminde, askerlerin eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'tan emir ve talimat aldığı belirtilen 4 bin 583 sayfalık gerekçeli kararda; Barış'ın darbe girişimi öncesinde farklı askeri karargâh ve kurumlarda görevli üst rütbeli personelle darbe planlamasına yönelik toplantılar yaptığı, görüşmelerini gizlemek amacıyla gelenlerin kaydının tutulmaması emri verdiği ve darbe girişimine ilişkin tüm faaliyetlerin 'Pars' adıyla kodlandığı anlatıldı.

Hain darbecilerin 'Beştepe' planı deşifre oldu! Kod adı: Pars

TEK TEK SIRALANMIŞ

'Pars darbe planı' kapsamında çizelge hazırlandığı belirtilen kararda, 'Toplam 13 ayrı grup halinde hareket edecek olan darbeci askerlerin isimleri, rütbeleri, birliğe intikal sağlayacak araç sahibinin asil veya yedek olup olmadığı, her birinin adres ve telefon numaraları ile adreslerinin bulunduğu mevki bilgilerinin yer aldığı tespit edilmiştir' denildi.

Hain darbecilerin 'Beştepe' planı deşifre oldu! Kod adı: Pars

BÜTÜN DARBE PLANLANMIŞ

Darbe bildirisini zorla okutan eski yarbay Ümit Gençer ve TRT binasının işgalini yöneten eski albay Muhammet Tanju Poshor'un da katıldığı toplantılarda, darbe teşebbüsünün Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ayağındaki planlamanın ötesinde ülke genelindeki darbe teşebbüsüne ilişkin planlamanın yapıldığı aktarıldı. Darbe girişimine katılan sanıkların kışladan çıkış emrini başlangıçta hiçbir şekilde sorgulamadan yerine getirdikleri anlatılan kararda, ilerleyen saatlerde ve ertesi gün teşebbüsün başarısız olacağını anladıkları anda emirleri geçmişe dönük sorgulamalarının sanıkların hukuki statülerini olumlu olarak etkilemesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Hain darbecilerin 'Beştepe' planı deşifre oldu! Kod adı: Pars


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