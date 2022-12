Firari Can Dündar Almanlara dert yandı! 'Erdoğan kilit role sahip, bağışlarımız kesildi'

Gezi Parkı olayları davasının firari sanığı Can Dündar, Alman basınına itiraflarda bulundu.Köşe yazısında zor durumda olduklarını dile getiren Dündar yardım istedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'da kilit bir role sahip olduğunu vurgulayan Can Dündar, fonlarının kesildiğini söyledi.

Gezi Parkı olayları davasının firari sanığı Can Dündar'dan Alman basınına itiraf niteliğinde açıklamalar. Maddi destek içni yardım isteyen Dündar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'daki gücüne de vurgu yaptı.'YOK OLMAKLA KARŞI KARŞIYAYIZ'Dündar Alman basınındaki köşe yazısında bağışlarının kesildiğini söyleyerek yardım istedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'da kilit bir role sahip olduğunu vurgulayan Can Dündar, bu sebeple yardımlarının kesildiğini ileri sürerek 'Avrupa'daki sürgün medyası yok olmakla karşı karşıya' dedi. Dündar, İsveç gibi ülkelerin Erdoğan için anayasalarını değiştirdiklerini de ekledi.'ÖLÜM KALIM MESELESİ' DEDiAlmanya'da kendi deyimiyle 'özgür basın' mücadelesine katkı veren kuruluşlardan gelen bağışların kesildiğini söyleyen firari isim, reklam-ilan gelirlerinin bulunmadığını söyleyerek ölüm-kalım seçeneğiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti.Can Dündar, 'Hayatta kalabilmek, mücadeleyi sürdürebilmek, daha çok ses verebilmek için katkınıza her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz' sözleriyle yardım istedi.