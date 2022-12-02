Fahrettin Altun: Türkiye, küresel barış ve istikrar için merkez ülke konumunda

TİM Gösteri Merkezi'nde Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi gerçekleştiriliyor.Etkilinliğe Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da katıldı.Altun, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.Yeni teknoloji araçları güvenlik sorununa da yol açıyor.Dezenformasyondan korunmak için hakikat zırhına ihtiyacımız var.Derinleşen hakikat krizi, güvenilir bilgiye olan talebi artırdı.Hakikat odaklı iletişim anlayışından zerre taviz vermemeliyiz.Türkiye, küresel barış ve istikrar için merkez ülke konumunda.