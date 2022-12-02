Erzurum'da FETÖ operasyonu: Firari isim yakalandı
Erzurum'un Pasinler ilçesinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, terör örgütüne üye olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.B., Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzurum Cezaevine gönderildi.