CHP’li Ataşehir Belediyesi’nde ‘iş bırakma’ eylemi! Belediye Başkanı İlgezdi personeli tehdit etti: Hepinizden hesap soracağım
Geriye dönük ücretlerini almak amacıyla Ataşehir Belediyesi yönetimiyle toplantı yapan belediye çalışanları, belediyeden olumsuz yanıt alınca iş bırakma eylemi başlattı. Belediye bahçesinde bekleyen işçilerin yanına gittiği öğrenilen Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ise personele "Hepinizden hesap soracağım" diyerek tehdit ettiği öğrenildi.
Bir CHP'li belediyede daha işçiler grev kararı aldı. Sarıyer, Bakırköy, Beylikdüzü, Avcılar, Şişli, Kartal, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinin ardından bu kez Ataşehir Belediyesi işçileri geriye dönük ücretlerini alamayacaklarının açıklanmasının ardından hafta sonlarını da dahil ederek iş bırakma eylemi başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Belediye yönetimi ile yetkili sendika arasında işçilerin geriye dönük ödemeleri noktasında Cuma günü saat 14.00 ve 14.30 olmak üzere iki farklı bir görüşme gerçekleştirildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu ve belediye şirketlerinin yöneticilerinin de katıldığı toplantıda belediye yönetimi işçi temsilcilerine ve Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 Nolu Şube Yönetimine ödeme yapamayacaklarını ve hesaplarında işçiye ödenecek bir para olmadığını söyledi.
Geriye dönük ücretlerini alamayan işçiler ve temsilcileri ise tüm birimlere yaptığı çağrı sonrasında hafta sonu dahil olacak şekilde iş bırakma eylemi başlattı.
Ataşehir Belediyesi personeli iş bırakma eylemi başlattı! Belediye Başkanı İlgezdi personeli tehdit etti | Video
Eylem kararı sonrasında belediye yetkilileri, işçilere tutanak tutma tehdidinde bulunduğu öne sürülürken sendika temsilcileri de işçilerin herhangi bir evraka imza atmamaları noktasında uyarıda bulundu.
'HEPİNİZDEN HESAP SORACAĞIM'
Ayrıca belediye bahçesinde iş bırakma eylemi yapan işçilerin yanına giden Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ise işçileri tehdit ederek, 'Hepinizden hesap soracağım' dediği iddia edildi.