Büyükçekmece'de yağmur kaza getirdi

TEM Otoyolu Büyükçekmece bölgesinde kaza yaşandı.Hadımköy Gişeler civarında ilerleyen 34 DRF 575 plakalı kamyon, yağmur sebebiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı.Tankere çarpıp devrildiDireksiyon hakimiyetinden çıkan kamyon, emniyet şeridindeki tankere çarptıktan sonra devrildi.Olay sırasında emniyet kemeri takılı olan sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıkarıldı.Bir diğer yandan devrilen kamyon ise vinç ile kaldırıldı.