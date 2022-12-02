Beyaz Saray'dan AB'nin Rus gazına tavan fiyat uygulamasına destek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu uygulamayı desteklediklerini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine yaptığı brifingde, ABD'nin dış politika gündemini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.AB ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulama kararının sorulması üzerine Kirby, Biden'ın daha önce bu konuda teşvikte bulunduğunu belirterek tavan fiyat uygulamasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş kabiliyetini azaltacağına inandıklarını söyledi.Kirby, 'AB'li ortaklarımızın bu konudaki adımını memnuniyetle karşılıyoruz.' ifadesini kullanarak tavan fiyat uygulamasını her zaman desteklediklerini kaydetti.AB ülkeleri bugün, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.