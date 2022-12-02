Batman'da 2 okuldan 120 bin TL değerinde malzeme çalındı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi Abdulcelil Candan İmam Hatip Ortaokulu ile Hürriyet Ortaokulu'ndaki hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.Ekipler, F.C.K., H.K. ve H.I.'yı şüpheli olarak belirledi.Harekete geçen polis, 3 şüpheliyi operasyonla yakalayıp, gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 120 bin TL değerindeki bilgisayar, monitör, yazıcı ve benzer malzemeler ele geçirildi.DHA'nın haberine göre bulunan malzemeler, okullara teslim edildi.İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.