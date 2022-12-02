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Başkan Erdoğan'dan barınaklar için yol haritası! Pilot il İstanbul seçildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki barınakta yaşanan olayın ardından konuyla ilgili Türkiye genelinde köklü ve kalıcı bir çalışma yapılması talimatını verdi.

Başkan Erdoğan'dan barınaklar için yol haritası! Pilot il İstanbul seçildi
Ekleme: 2.12.2022 - 09:15 Güncelleme: 2.12.2022 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan barınaklar için yol haritası! Pilot il İstanbul seçildi
Barınakların iyileştirilmesi konusunda değerlendirilme yapılan toplantıda, son çıkan Hayvan Hakları Yasası ile barınak açma yükümlülüğü getirildiği halde bunu yapmayan belediyelere yeni yaptırımların getirilmesi de gündeme geldi.

HAYVAN HAKLARI VE BAŞIBOŞ HAYVANLAR İYİ YENİ YOL HARİTASI

Konya'da vicdanları yaralayan olayın ardından gözler yeniden hayvan hakları yasasına çevrildi. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası bir araya gelen 5 bakanlık ile bazı AK Parti vekilleri ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin de yer aldığı komisyon üyeleri yeni yol haritasını belirliyor. Barınakların denetlenmesi konusunda yeni düzenlemelerin de ele alındığı ilk toplantıda, önümüzdeki yıl hayvanların kısırlaştırılması için Tarım Bakanlığı tarafından özel ödenek ayrıldığı aktarıldı. Hem hayvan hakları hem de insanlara saldıran başıboş hayvanlarla ilgili düzenleme için kurulan komisyonun gelecek hafta yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

MİLYONLARCA BAŞIBOŞ HAYVAN İÇİN ÇÖZÜM ARANIYOR

Hayvan Hakları Yasası geçmişten ilham alınarak yapıldı. Gurabahane Laklahan Hayvan Hastaneleri'nden referans alınarak düzenlenen hayvan hakları yasasına ek olarak sokaktaki başıboş hayvanlara yönelik de yeni bir düzenleme yapılması için düğmeye basıldı. Resmi verilere göre 4 milyon başıboş hayvan olduğu öğrenildi.

TOPLUMUN HER KESİMİNDEN DESTEK BEKLENİYOR

Hayvan Hakları Yasası ile birlikte daha önce 'mal' olarak nitelendirilen hayvanların mal değil, can olduğu kanunlaştırıldı. TBMM'de ilk kez tüm partilerin oy birliği ve desteği ile atılan adımın başıboş hayvanlara yapılacak düzenleme için de geçerli olması öngörülüyor. Başıboş sokak hayvanlarına yönelik atılan her adımda STK'lardan bilim insanlarına, milletvekillerinden veteriner hekimlere ve hayvan severlere kadar herkesin elini taşın altına koyması bekleniyor.

BELEDİYELERE YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Hayvan hakları ve başıboş hayvanlar için hazırlanacak yol haritası kamuoyu ile paylaşılacak. Dünyanın da en büyük sorunlarından biri olan hayvanlarla ilgili mental dönüşüm sağlanacak. Bilim insanlarından da görüşler alınacak. Konunun çözümü için belediyelere özel bir bütçe ayrılacak. Kısırlaştırma ve barınak çalışmaları titizlikle yürütülecek. Çalışmaların takibi yapılacak. Yaşam alanı ve bakım evi kurma zorunluluğu olan belediyelerin bu yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde yeni yaptırımlar uygulanacak.

İLK UYGULAMA İSTANBUL BEYKOZ'DA YAPILACAK

Bunların yanı sıra, önceki gün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Türkiye'nin gündeminde olan sokak hayvanları ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin hayvan barınaklarına yer bulunamayan illerde belediyelere ormanlarda yer verileceğini, ilk uygulamanın da İstanbul Beykoz'da başlatılacağını söyledi.

Başkan Erdoğan'dan barınaklar için yol haritası! Pilot il İstanbul seçildi
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