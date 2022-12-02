Bakan Varank, milletvekili Ekinci'nin babasının cenaze törenine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci'nin vefat eden babası Ali Osman Ekinci'nin (86) cenaze törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ay Yıldız Camisi'nde düzenlenen törende milletvekili Ekinci'ye ve yakınlarına başsağlığı diledi.Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Milletvekili Habip Soluk, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, CHP Milletvekili Ulaş Karasu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.Ekinci'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Ali Osman Ekinci, dün hayatını kaybetmişti.