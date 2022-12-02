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Bakan Özer: 423 bin özel çocuğa eğitim hizmeti sunuyoruz

Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon özel eğitim materyallerini tüm okullarımıza ulaştırmış bulunuyoruz. Sadece okullarda değil, hastanelerde, evlerde, yaklaşık 10 bin çocuğumuza eğitim veriyoruz" dedi. Bakan Özer, yaklaşık 423 bin özel çocuğa eğitim hizmeti sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ekleme: 2.12.2022 - 16:14 Güncelleme: 2.12.2022 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özer: 423 bin özel çocuğa eğitim hizmeti sunuyoruz
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi dün başladı. İstanbul Fuar Merkezinde başlayan zirve için bugün özel program düzenlendi. Programa, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı.
Burada konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kaynaştırma bütünleştirme öğrencilerinin eğitim niteliğini artırmayla hazırlanan ulusal eylem planının yarın kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

423 BİN ÖZEL ÇOCUĞUMUZA EĞİTİM HİZMETİ SUNMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

Mahmut Özer, 'Gamze öğretmen, eğitimde fırsat eşitliğinin en somut örneği olarak önümüzde duruyor. Son 20 yıl eğitime erişimin tüm eğitim kademelerinde maksimum seviyeye eriştiği döneme tekabül ediyor. Dezavantajı olan, tüm bireyler bu dönemde özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle eğitimle buluştular. Bizim de bakanlık olarak eğitimimizin tüm kademesinde yaklaşık 423 bin özel çocuğumuza eğitim hizmeti sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onların içinden nice Gamzeler çıkacak. Sadece kaynaştırma, bütünleştirmede değil aynı zamanda özel eğitim uygulama okullarında, özel eğitim meslek okullarında bu gençlerimiz, diğer akranlarıyla hiçbir engelle karşılaşmadan eğitime erişmenin hazzını yaşıyorlar' dedi.

1 MİLYON ÖZEL EĞİTİM MATERYALLERİNİ TÜM OKULLARIMIZA ULAŞTIRMIŞ BULUNUYORUZ

Bakan Özer, 'Bu sene önemli bir yönetmelik değişikliği yaptık. Özel eğitim okullarından tamamında yazın da okulların devam edebilmesiyle ilgili yönetmelik değişikliğine imza attık. Artık okullarımıza sadece eğitim öğretim dönemiyle sınırlı kalmadan tüm çocuklarımıza açık olacak. Özel eğitimle ilgili Emine Erdoğan Hanımefendi çok hassas. Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon özel eğitim materyallerini tüm okullarımıza ulaştırmış bulunuyoruz. Sadece okullarda değil, hastanelerde, evlerde, yaklaşık 10 bin çocuğumuza eğitim veriyoruz. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki tüm toplumun hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayan yaklaşımının bir ürünüdür' ifadelerini kullandı.

2023 YILINDA 922 İLÇEMİZDE ENGELSİZ HALK EĞİTİM MERKEZİ AÇMAYI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Bu yaz yeni uygulamayı hayata geçirdik. Yetişkin engellilerin gideceği bir okul yok. Emine Erdoğan Hanımefendinin de destekleriyle ilk kez Kadıköy'de yetişkin halk eğitim merkezinin açılışını yaptık. Yaş sınırı olmadan, tüm bireylerimizi özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin, aileleriyle birlikte ücretsiz bir şekilde taşıdığımız bir eğitim mekanizmasını da sisteme dahil etmiş olduk. Hedefimiz 2022 yılının sonuna kadar 81 ilde en az bir tane engelsiz halk eğitim merkezini açabilmekti. Bugün itibariyle bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah 2023 yılında 922 ilçemizde de aynısını gerçekleştireceğiz' dedi.
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