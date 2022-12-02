Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Hazırlıklar başlamıştır

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme çalışmaları devam ediyor.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT'lilerle ilgili kritik bir açıklamada bulundu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nebati, işverenler üzerinde oluşacak kıdem tazminatı yükünün Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden çözüleceğini söyledi.Bakan Nebati, "EYT'nin ardından işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda hazırlıklar başlatılmıştır." dedi.Nebati, EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.