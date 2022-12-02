Bakan Akar duyurdu: Pençe-Kilit'te 491 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Çanakkale'de düzenlenen AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları'na katıldı.Hulusi Akar, burada gündemdeki sıcak konuları ele aldı. Her geçen gün başarı haberinin geldiği operasyon bölgelerinden bildiren Bakan Akar, yalnızca Pençe Kilit operasyonunda 491 teröristin öldürüldüğünü söyledi.Hulusi Akar o açıklamalarını, 'Harekatta şu ana kadar 491 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere desteğinizi kesin, teröristlerle birlikte olmayın diyoruz muhataplarımıza. TSK varken sizin müttefikiniz, sizinle işbirliği yapabilecek güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti.' ifadeleriyle aktardı.Rusya, ABD ve diğer ülkelerin verdikleri sözler var. Bunlara uymalarını hatırlatıyoruz. Ne zaman, nerede, ne yapmak gerekiyorsa neyi gerekiyorsa TSK bugüne kadar gerekeni yaptı. Diyoruz ki; Desteğinizi kesin, bunlarla bir yere varamazsınız. Sizinle işbirliği yapabilecek Türkiye'dir.'