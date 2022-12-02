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Bakan Akar duyurdu: Pençe-Kilit'te 491 terörist öldürüldü

Pençe Kilit bölgesindeki bilançoyu aktaran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 491 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Bakan Akar duyurdu: Pençe-Kilit'te 491 terörist öldürüldü
Ekleme: 2.12.2022 - 12:57 Güncelleme: 2.12.2022 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar duyurdu: Pençe-Kilit'te 491 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Çanakkale'de düzenlenen AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları'na katıldı.

Hulusi Akar, burada gündemdeki sıcak konuları ele aldı. Her geçen gün başarı haberinin geldiği operasyon bölgelerinden bildiren Bakan Akar, yalnızca Pençe Kilit operasyonunda 491 teröristin öldürüldüğünü söyledi.

'Teröristlerle birlikte olmayın'
Hulusi Akar o açıklamalarını, 'Harekatta şu ana kadar 491 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere desteğinizi kesin, teröristlerle birlikte olmayın diyoruz muhataplarımıza. TSK varken sizin müttefikiniz, sizinle işbirliği yapabilecek güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti.' ifadeleriyle aktardı.

Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları;
'Halkımızı, sınırlarımızı korumak için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Bizim tek hedefimiz teröristler. Orada hiçbir teröristin hareketine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bütün komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız.

'DEAŞ'la mücadele eden tek ordu TSK'
Bundan kimsenin şüphesi olmasın. DEAŞ'la mücadeleden bahsediyorsunuz, binlerce kilometeden geliyorsunuz. Onlarla ilişkilerinizi kesin diyoruz muhataplarımıza. DEAŞ'la mücadele eden tek ordu Türk Silahlı Kuvvetleri'dir (TSK).

ABD ve Rusya'ya 'sözlerinize uyun' çağrısı
Rusya, ABD ve diğer ülkelerin verdikleri sözler var. Bunlara uymalarını hatırlatıyoruz. Ne zaman, nerede, ne yapmak gerekiyorsa neyi gerekiyorsa TSK bugüne kadar gerekeni yaptı. Diyoruz ki; Desteğinizi kesin, bunlarla bir yere varamazsınız. Sizinle işbirliği yapabilecek Türkiye'dir.'

Bakan Akar duyurdu: Pençe-Kilit'te 491 terörist öldürüldü
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