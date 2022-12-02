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Altılı masaya ortak aday çağrısı yapan HDP’li Garo Paylan'dan İYİ Parti çıkışı: Hiç hazzetmiyoruz bağrımıza binlerce taş basıyoruz

HDP'li Garo Paylan, katıldığı canlı yayında aday belirleme çalışmalarına başladıklarını ancak birinci tercihlerinin Altılı masa ile ortak aday belirlemek olduğunu söyledi. Millet İttifakı'na çağrıda bulunan Paylan, HDP'nin önerilerini müzakere etmeleri gerektiğini ifade etti. İYİ Parti ile yaşadıkları tartışmalara değinen HDP'li Paylan, "Yani İYİ Partililer bizden hazzetmiyor da biz İYİ Partililerden hazzediyor muyuz? Hayır, hiç hazzetmiyoruz ama bağrımıza taş basıyoruz, yutkunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Altılı masaya ortak aday çağrısı yapan HDP’li Garo Paylan'dan İYİ Parti çıkışı: Hiç hazzetmiyoruz bağrımıza binlerce taş basıyoruz
Ekleme: 2.12.2022 - 14:30 Güncelleme: 2.12.2022 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Altılı masaya ortak aday çağrısı yapan HDP’li Garo Paylan'dan İYİ Parti çıkışı: Hiç hazzetmiyoruz bağrımıza binlerce taş basıyoruz
AK Parti'nin HDP'ye başörtüsü düzenlemesi nedeniyle gerçekleştirdiği ziyaret sonrası İYİ Partili vekillerle tartışmalar yaşayan HDP'li Garo Paylan, katıldığı yayında yeni değerlendirmelerde bulundu.

Aday belirleme çalışmalarına başladıklarını söyleyen Paylan, birinci tercihlerinin Altılı masa ile ortak aday çıkarmak olduğunu ifade etti. Ortak aday çıkarmaları halinde yüzde 60 oy oranı ile kazanacaklarını ileri süren Paylan, İYİ Parti ile yaşadıkları çekişmelere değindi.

İYİ Parti ile bir araya gelmenin HDP için zor bir adım olacağını ifade eden HDP'li Paylan, 'Yani İYİ Partililer bizden hazzetmiyor da biz İYİ Partililerden hazzediyor muyuz? Hayır, hiç hazzetmiyoruz ama bağrımıza taş basıyoruz' dedi.

'BİRİNCİ TERCİHİMİZ ORTAK ADAY ÇIKARMAK'
Paylan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

'Biz aday çalışmalarına başladık diyoruz ama birinci tercihimizin ortak bir aday olduğunu ortaya koyuyoruz. Ortak bir aday fikrinde buluşursak birinci turda en az yüzde 60 oyla kazanacağımızı iddia ediyoruz. Bu açıdan da elbette bu konudaki iradeyi bekleyeceğiz ama sıkıntı şu; ben İYİ Parti'yle bu saatten sonra, bu pozisyondan sonra bir araya gelmenin o kadar da kolay olacağını düşünmüyorum.

ALTILI MASAYA UZLAŞMA ÇAĞRISI
Altılı partinin bir iradesi varsa, Altılı masa bir cumhurbaşkanı adayı belirleyecekse yol haritası konusunda en azından önerilerini ortaya koyup uzlaşıp HDP'nin önerileri ile müzakere etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Oluşacak cumhurbaşkanı adayı konusunda da kapsayıcı bir cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu açıdan da sorumlu davranmalıyız.

'İYİ PARTİ'DEN HAZZETMİYORUZ AMA BAĞRIMIZA TAŞ BASIYORUZ'
Bakın biz bağrımıza binlerce taş basıyoruz. Yani İYİ Partililer bizden hazzetmiyor da biz İYİ Partililerden hazzediyor muyuz? Hayır hiç hazzetmiyoruz ama bağrımıza taş basıyoruz, yutkunuyoruz. Niye? Çocuklarımıza karşı sorumluluklarımız var.'
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