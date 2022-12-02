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Almanya bu skandalla çalkalanıyor: Aşı karşıtı hemşireden kan donduran itiraf

Hemşire Antje T, Almanya'daki bir aşı merkezinde binlerce yaşlı hastaya BioNTech Pfizer aşısı yerine tuzlu su solüsyonu enjekte ettiğini itiraf etti. Almanya'nın kuzeybatısındaki Friesland'daki Schortens aşı merkezinde sahte aşıları uygulayan hemşire 6 farklı suçtan yargılanırken mahkemenin verdiği son karar kamuoyunun büyük tepkisine neden oldu.

Ekleme: 2.12.2022 - 16:26 Güncelleme: 2.12.2022 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Almanya bu skandalla çalkalanıyor: Aşı karşıtı hemşireden kan donduran itirafHemşire Antje T, Almanya'daki bir aşı merkezinde binlerce yaşlı hastaya BioNTech Pfizer aşısı yerine tuzlu su solüsyonu enjekte ettiğini itiraf etti. Almanya'nın kuzeybatısındaki Friesland'daki Schortens aşı merkezinde sahte aşıları uygulayan hemşire 6 farklı suçtan yargılanırken mahkemenin verdiği son karar kamuoyunun büyük tepkisine neden oldu.

39 yaşındaki Antje T, 5 Mart ile Nisan 2021 arasında çoğunluğu hastane çalışanı, eğitimci ve 70 yaş üstü doktorlardan oluşan 8.600 kadar hastayı ölümcül virüse karşı korumasız bırakacak bir eylemde bulundu. Salin solüsyonu adı verilen tuz ve su içeren madde ile enjeksiyon uygulaması yapan hemşire, bunu gören başka bir çalışma arkadaşı tarafından ihbar edilmişti.

MAHKEME KARARI BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Antje T olay sonrasından görevden ihraç edilerek tutuklanmıştı. Olayın ardından devlet yetkilileri, mağdurlarını yeniden aşılamaya çağırarak mağduriyeti gidermeye çalışmıştı. Antje T, Kasım 2022'deki duruşmada 15 adet kasıtlı suçtan yargılanmaya başladı, ancak bunlardan dokuzu delil olmadığı için davadan düşürüldü İnsanlara tuzlu su enjekte eden hemşireye sadece altı ay denetimli serbestlik verildi. Kamuoyu karara büyük tepki göstererek, davanın tekrar gözden geçirilmesini istedi.

Mahkeme sözcüsü Torben Toelle, savcının altı şırınganın salin çözeltisiyle değiştirildiğine dair kanıt bulduğunu belirtti ancak daha fazla kaç kişiye uygulandığının ortaya çıkmadığı için suç olarak davaya dahil edilemeyeceğini söyledi.

KARAR TEMYİZ BEKLİYOR

30 Kasım'daki duruşmada tüm hastalardan özür dileyen hemşirenin sosyal medyada Aşı karşıtı paylaşımlarıyla yaptığı da mahkeme tarafından ortaya çıkarıldı. Kararın bir hafta içinde temyiz edilebileceği bildiriliyor.
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