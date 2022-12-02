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ABD basınında Türkiye itirafı! 'Ne yaptıysak Türkiye’yi vazgeçiremedik!'

Türkiye’nin terör unsurlarına yönelik başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı’nın ABD’de yarattığı rahatsızlık devam ediyor. PKK/YPG terör unsurlarının başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği operasyonlara engel olmak isteyen ABD kanadından itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Foreign Policy dergisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığını manşete taşıdı.

ABD basınında Türkiye itirafı! 'Ne yaptıysak Türkiye’yi vazgeçiremedik!'
Ekleme: 2.12.2022 - 14:41 Güncelleme: 2.12.2022 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
ABD basınında Türkiye itirafı! 'Ne yaptıysak Türkiye’yi vazgeçiremedik!'
Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde konuşlanan terör unsurlarına karşı başlattığı operasyonlarına başarılı bir şekilde devam ediyor. Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı'nın ardından kara harekatının ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, örgüte sık sık silah yardımı yaptığı bilinen ABD, durumdan duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getiriyor.

Terör örgütü YPG/PKK'yı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adı altında aklamaya çalışan ABD, Türkiye'yi operasyonlardan vazgeçirme çabalarını manşetten duyurdu.

TERÖR OPERASYONLARI İÇİN 'İŞGAL' VURGUSU

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, 'Türkiye yeni bir Suriye işgalinin sinyallerini veriyor' mesajlı analizinde, haddini aşan ifadeler kullandı. Türkiye'nin terör unsurlarına karşı yürüttüğü mücadeleyi 'işgal' olarak nitelendiren analizde, karalama kampanyasının izlerine rastlandı.

Foreign Policy, ABD'li yetkililerin Ankara'yla sık sık görüştüğünü ancak operasyonların durdurulması için Türkiye'nin ikna edilemediğini vurguladı.

ABD basınında Türkiye itirafı! 'Ne yaptıysak Türkiye’yi vazgeçiremedik!'
Terör örgütüyle iş birliği halinde olan ve SDG'yi neredeyse müttefiki olarak nitelendiren ABD'nin tutumuna dikkat çeken analiz, Türkiye'nin Suriye'yeki askeri harekat kararlılığına vurgu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyon kararlılığına dikkatin çekildiği analizde, Suriye operasyonunun ABD Başkanı Joe Biden yönetimi için diplomatik bir kriz olduğu belirtildi.

'TÜRKİYE GERİ ADIM ATMIYOR'

Analizde, 'Çarşamba günü, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Türk kuvvetlerinin Suriye'ye geniş çaplı saldırısını engellemeye çalışmak için Ankara'daki Türk yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı. ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi ve eski Ankara büyükelçisi James Jeffrey de, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bizzat görüşmek üzere Ankara'ya gitti.' ifadeleri kullanıldı. Üst düzey ABD yetkililerinin adeta birbiriyle yarış haline girerek Türkiye'yi operasyonlardan vazgeçirme çabası, bu satırlarla gözler önüne serildi.

Daha önce de yapılan benzer görüşmelerin, Türkiye'yi askeri operasyonlardan geri adım attırma konusunda başarısız olduğuna vurgu yapıldı.

ABD basınında Türkiye itirafı! 'Ne yaptıysak Türkiye’yi vazgeçiremedik!'

Analizde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Savunma Bakan Yardımcısı olan Mick Mulroy'un ifadelerine de yer verildi. Terör örgütünün paravan kuruluşu SDG için 'ortağımız' ifadesini kullanan Mulroy, 'Türkiye'nin tabii ki kendisini savunma hakkı var. Ancak ortağımıza zorla saldırıyorsa, onların da bu işe karıştığına dair kanıt sunması gerekir. Yapamazlarsa, ABD bu operasyonları durdurmaları konusunda ısrar etmelidir.' yorumunda bulundu.
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