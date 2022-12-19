Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ zanlısı yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan terör örgütü zanlılarının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Edirne'de jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Denetimlerde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelileri A.D, S.G. ve A.K. yakalandı.
Gözaltına alınan terör örgütü zanlılarının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.