Ege Denizi'nde NATO görevini icra eden Türk uçaklarına, Yunanistan tacizde bulunmuştu. Ege'deki tehlikeli gerginliği değerlendiren Başkan Erdoğan, 'Ege'de yine çılgınlıklar yaptılar. Tabii ki biz de gereğini yaptık' ifadelerini kullandı. Tayfun füzesinin menziline dikkat çekti. Bu sözler Yunan medyasında gündem oldu...Yunan Kathimerini gazetesi'nde konuya ilişkin haberde, Yunanistan'a yeni tehditlerde bulunulduğu iddia edildi. Başkan Erdoğan'ın yetkililere 'Yunanistan saldırgan olmaya devam ederse ... ne gerekiyorsa yapın' dediği vurgulandı.Ta Nea'da ise, Başkan Erdoğan'ın kışkırıtıcı açıklamalarda bulunduğu ileri sürüldü. Başkan Erdoğan'ın 'Bizimle uğraşmayın. Sizinle Ege'de bir derdimiz yok. Ege'de yine çılgınlıklar yaptılar. Tabii biz de gereğini yaptık' diye konuştuğu belirtildi. Erdoğan'ın Tayfun füzesinin Atina'yı korkuttuğuna ilişkin sözlerini vurgulayan gazete, Tayfun füzesinin 56 saniyede 561 kilometre (349 mil) mesafedeki bir hedefi vurabildiğini hatırlattı. Yunan medyasında gündem Rahat durmazlarsa gereğini yaparız sözleri: Tayfun füzesi detayı...in.gr'de yer alan haberde ise, Başakan Erdoğan'ın on defa 'Bİr gece ansızın gelebiliriz' ifadesi kullandığını belirtti. 'Ege'de yeni çılgınlıklar yaptılar, Tabii biz de gereğini yaptık' sözlerini gündemine taşıyan gazete, skandal ifadeler kullandı.Yunan medyasında gündem Rahat durmazlarsa gereğini yaparız sözleri: Tayfun füzesi detayı...Cnn Yunanistan'da ise, Yunanistan elbette bizden korkuyor, Ege'de ne gerekiyorsa yaparız' ifadeleri manşete taşındı.To vima'da da Tayfun füzesinin özelliklerine değinildi ve Başkan Erdoğan'ın 'Yunanistan aynı şekilde devam ederse biz de üzerimize düşeni yaparız' sözlerine dikkat çekildi. İefimerida'da yer alan habede, skandal ifadeler kullanıldı. Ege'deki taciz görmezden gelinerek Türkiye'nin provokasyonda bulunduğu ifade edildi. Öte yandan Tüürkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın kışkırtıcı açıklamalar yaptığı iddia edildi. Skai'de de benzer şekilde Türkiye'nin kendilerini thdit ettiği ifadeleri kullanılırken Tayfun balistik füzesine dikkat çekildi. Öte yandan Türk,iye'nin enerji sektöründe attığı adımlardan duyulan rahatsızlık da dile getirildi.Tayfun balistik füzesi özellikleri ve menzili gibi detaylarla merak konusu haline geliyor. Bu tip balistik füzeler; bir veya birden fazla kimyasal, biyolojik, nükleer ve/veya konvansiyonel (yüksek patlayıcılı) harp başlığı taşıyabilen ve bu başlıkları istenildiği takdirde farklı hedeflere de yöneltebilen füze sistemleridir. Peki, Tayfun balistik füzesi nedir, özellikleri nelerdir, menzili ne kadar? İşte Tayfun balistik füzesi hakkında merak edilenler.BORA füze lançeri oldukça benzer bir lançer yapısına sahip olan TAYFUN'un Kısa Menzilli Balistik Füze kategorisinde olduğu tahmin ediliyor. Balistik füzeler genel olarak menzil ve fırlatıldığı platforma göre altı sınıfa ayrılırlar;Uzun Menzilli Balistik Füze (Intermediate Range Ballistic Missile) (IRBM) 3000 ile 5550 km arasında menzile sahip BF sistemidir. Kıtalararası Balistik Füze (İntercontinental Ballistic Missile) (ICBM) 5000 km ve üzeri menzile sahip olan BF sistemidir. Denizaltından Atılan Balistik Füze (Submarine Launched Ballistic Missile) (SLBM)Savunma Sanayii Başkanlığı'nca 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli füze 'Tayfun'un test atışı yapıldı.Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, sabah saat 06.50'de yerli füze 'Tayfun', karadan denize yapılan uzun menzilli atışla Sinop açıklarına fırlatıldı. Başkan Erdoğan son açıklamalarında Tayfun füzesinin menzilinin 1000 kilometreyi yakalayacağını belirtmişti.