Yargıtay Başsavcılığından HDP'nin hazine hesaplarına bloke talebi...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021'de HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde (AYM) dava açmış, AYM Genel Kurulu ise 21 Haziran 2021'de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti. Devam eden dava sürecinde savcılık ek deliller sunmuştu. Deliller arasında dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanan HDP milletvekili Semra Güzel'in yargılama dosyaları da yer alıyordu.HDP ise, ek savunmasını AYM'ye 26 Kasım'da teslim etmişti. Bu sürecin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in ne zaman sözlü açıklama yapacağı merak konusuydu. Anayasa Mahkemesi, HDP kapatma davasıyla ilgili açılan davayı 10 Ocak gündemine aldı. Belirlenen tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin AYM'ye gelerek sözlü açıklama yapacak. Şahin'in açıklaması sonrasında ise yine AYM tarafından belirlenen tarihte HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.Edinilen bilgiye göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin 10 Ocak'ta bir kez daha HDP'nin temelli kapatılması talebinde bulunacak. Başsavcı Şahin, HDP'nin hazine yardımının kesilmesi ve 451 isme siyasi yasak getirilmesini talep edecek.Sözlü açıklama günü yaklaşırken flaş bir gelişme yaşandı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi'ne 'ivedi' bir talep gönderdi. Başsavcı Şahin, HDP'nin terör örgütü ile organik bağının dava sürecinde de devam ettiğini belirterek, 'Hazine yardımı bulunan hesaplarına ivedilikle bloke konulsun' dedi.HAZİNE YARDIMLARINA BLOKE KONULMASI YENİDEN TALEP EDİLDİSöz konusu belgede, şu ifadelere yer verildi:'7 Haziran 2021 tarihli iddianamemiz ve 29 Kasım 2021 tarihli esas hakkındaki görüşümüzde ayrıntılarıyla açıklanan ve davalı partinin terör örgütü ile organik bağını gösteren eylem ve söylemlerine devam ettiği anlaşılmakla, sadece partinin ihtiyaçları veya parti çalışmalarında kullanılmak gayesiyle verilen devlet yardımlarının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanılmasının engellenmesi bakımından bu yardımların geri alınmasındaki olası güçlükler gözetilerek, devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesini yeniden talep etmek zarureti hasıl olmuştur. Davalı parti ile ilgili açılan davada delillerin toplandığı ve karar aşamasına geldiği de gözetilerek; davalı parti hakkında kapatma kararı veya devlet yardımından yoksun bırakılma kararı verilmesi halinde ödenen ya da ödenecek devlet yardımının harcanma ihtimali nazara alınarak, talebimizin ivedilikle görüşülüp, devlet yardımının bulunduğu banka hesabına dava süresince tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi kamu adına arz ve talep olunur.'SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?Anayasa Mahkemesi, Şahin'in bu talebini önümüzdeki günlerde görüşüp karara bağlayacak. Dava süreci ise, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in 10 Ocak'ta sözlü açıklama yapmasıyla devam edecek. Başsavcı Şahin, davaya ilişkin nihai talebini AYM üyelerinin önünde açıklayacak. Daha sonra ise, HDP'ye bir aylık süre verilecek. HDP'nin başsavcının sözlü açıklamasına dair sözlü savunması istenecek. Bu süre HDP'nin talebiyle uzatılabilecek. Bu süreçten sonra ise AYM raportörü davaya ilişkin esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu rapor AYM üyelerine dağıtıldıktan sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın belirleyeceği bir günde yapılacak toplantıyla kapatma istemi esastan görüşülüp karara bağlanacak.