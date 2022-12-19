Türkiye'nin kara harekatı öncesi Fransa, ABD ve İngiltere'den Kıbrıs'ta kışkırtıcı hamle

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde ABD tarafından desteklenen terör örgütü YPGPKK'ya karşı kara harekatı düzenleme hazırlığındayken Batı ise Kıbrıs'da gerilimi yükseltmenin yollarını arıyor. Geçen hafta Ada'ya gelen Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle, Rumlarla ortak eğitimler düzenlemişti. Daha Fransız jetlerinin mazot kokusu dağılmadan, Amerikalılar ve İngilizler de Ada'ya geldi. 15 Aralık'ta düzenlendiği öğrenilen iki ayrı tatbikatta, Amerikalıların helikopterlerini, İngilizlerin de jetlerini uçurduğu öğrenildi. Rum-Yunan ikilisi gelişmeyi doğrudan “Türkiye'ye gözdağı” olarak duyurdu.Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle, geçen hafta Kıbrıs açıklarına gelerek Rum Milli Muhafız Ordusu ile ortak tatbikatlar düzenlemişti. 11 Aralık'ta TALOS 22022 kod adıyla düzenlenen tatbikatta, Rumların hava operasyonlarını planlama ve yönetmedeki hazırlığı test edilmiş, bu sırada Rafale jetleri de havalandırılmıştı. Fransızlar tatbikatın ikili savunma işbirliği kapsamında düzenlendiğini ve Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğe katkı sunmayı hedeflediğini duyurmuştu.Fransız uçak gemisinin Ada'dan ayrılmasının hemen ardından bu kez de Amerikalılar ile İngilizler kendini gösterdi. Aydınlık'ta yer alan habere göre, Kıbrıs'ta 15 Aralık'ta ilk kez düzenlenen Afrodit Kalkanı Tatbikatı'nda, İngiliz Hava Kuvvetleri ile Rum Milli Muhafız Ordusu hava savunma eğitimleri icra etti.Tatbikatın amacının, hava kuvvetleri konuşlandırma taktikleri konusunda Rum personeli eğitmek, harekât hazırlığı ile hava harekâtlarının planlanması ve icrasında standardizasyon seviyesini artırmak olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, “Hava savunma sistemleri ile Rum Milli Ulusal Muhafız Ordusu tesislerinin öz savunma sistemleri devreye alınmış ve modern savaş uçakları karşısında gerçekçi koşullarda performansı değerlendirilmiştir.” ifadeleri yer aldı.İngilizlerin Rumlara hava savunma eğitimleri verdiği gün, denizde de başka bir tatbikatın yapıldığı öğrenildi. Bu kez ABD'liler Rumlara, arama kurtarma (SAR) konusunda eğitimler verdi. ABD Deniz Kuvvetleri ile Rum liman ve deniz polisi tarafından düzenlenen CYPUSA 0122 adlı ortak SAR Tatbikatı'nda, çeşitli deniz ve hava platformları kullanıldı. Larnaka'daki “Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi”nden yönetilen tatbikatta, ABD Donanması'na bağlı MH-60S ve MSC-28 helikopterleri ile Rum hızlı devriye botu BUEAS ile bir AW-139 helikopteri yer aldı. Tatbikatların bir de gece safhasının yapıldığı bildirildi.Yunan basını söz konusu tatbikatı 'Ada'daki Amerikan varlığı artıyor' başlığıyla duyurdu. Pentapostagma gazetesi, ilgili haberinde şu değerlendirmelere yer verdi:'Kıbrıs (GKRY) son günlerde ABD, Fransa ve İngiltere gibi önemli güçlerle ortak tatbikatlar programını hayata geçirdi. Dün ABD helikopterleri, bir arama kurtarma tatbikatı kapsamında Kıbrıs üzerinde uçtu. Bu, Türkiye'ye gönderilen açık bir caydırıcılık mesajı idi. Üstelik ortak tatbikat, ABD F-22'lerinin Lefkoşa'ya destek amacıyla Kıbrıs semalarında uçmasından haftalar sonra gerçekleşti. Sadece birkaç gün önce de Lefkoşa'nın Fransız uçak gemisi Savaş Grubu ile bir tatbikat yaptığını hatırlatmakta da fayda var.'