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TOKİ Projesi sonrası orta gelir grubu için konut kampanyası! Çalışmalarda sona gelindi

TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubu konut kampanyası için detaylar netleşiyor. 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması ve yüzde 1'in altın konut kredisi verilmesi bekleniyor.

TOKİ Projesi sonrası orta gelir grubu için konut kampanyası! Çalışmalarda sona gelindi
Ekleme: 19.12.2022 - 11:18 Güncelleme: 19.12.2022 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
TOKİ Projesi sonrası orta gelir grubu için konut kampanyası! Çalışmalarda sona gelindi
Dar gelirliyi sevindiren TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubu konut kampanyası için de çalışmalarda sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı eş güdümlü olarak yürüttüğü projede uygulanacak faiz oranı yüzde 1'in altında olacak. Bununla beraber faiz oranlarının başvuru sahibinin gelirine göre değişkenlik göstermesi bekleniyor.

ORTA GELİR GRUBU KONUT KAMPANYASI İÇİN ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta ve üst gelirli vatandaşlar için konut kampanyası yapılacağını açıklamıştı. Orta gelir grubu için yapılan çalışmada kredi faiz oranları ve ödeme planı üzerinde çalışmalarda sona gelindi.
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