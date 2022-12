TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Göç en büyük küresel sorun

TBMM Başkanı Şentop, Bulgaristan Meclis Başkanı Vejdi Raşidov ile baş başa görüştü ardından heyetler arası görüşme yapıldı. Şentop, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Bulgaristan tarihinde ilk kez Türk kökenli birinin meclis başkanı seçildiğini belirterek, "Balkan kökenli bir Türk olarak bundan şahsi bir mutluluk duyduğumu da paylaşmak isterim. Zatıalilerinin meclis başkanlığı görevine seçilmesi, her iki ülkenin çok daha yakın ilişkiler geliştirmesi için de önemli bir fırsat sunmaktadır. Geçmiş yıllarda takdirle karşıladığımız şahsi emeklerinin bilincinde olarak Türkiye ile Bulgaristan arasında gerek ikili gerekse de parlamentolar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde kendisinin önemli bir rol oynamaya devam edeceğine canı gönülden inanıyorum. Verimli istişarelerde, parlamenter diplomasinin bize sunduğu olanakları en iyi şekilde kullanarak, iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirme yönündeki irademizi teyit ettik. Dost, komşu ve müttefikimiz Bulgaristan ile ilişkilerimizin son dönemde olumlu bir seyir izlemesinden son derece memnunuz. Ekonomi ve ticaret başta olmak üzere sanayi, turizm, eğitim, kültür ve diğer birçok alanda iş birliğini geliştirilebileceğimiz yüksek bir potansiyel bulunmaktadır" dedi.Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çeken Şentop, "Elbette ki bu yakınlıkta beraber paylaştığımız ortak coğrafya, tarih ve kültür gibi ortak değerlerimiz önemli bir etken ve ayrıca birer fırsattır. Bu yakınlığın sağlanmasında Bulgaristan'daki Türk soydaşlarımız da önemli bir köprü görevi üstlenmektedir. Bu imkanlarımız sayesinde ilişkilerimizi ve iş birliğimizi çok yönlü geliştirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bu konuda her zamankinden daha umutlu ve kararlıyız. Bu, sadece iki ülkenin yararına değil bölgemiz için de son derece önemlidir. Pek çok önemli bölgesel ve küresel zorluklarla karşılaştığımız böylesi bir dönemde, iki komşu ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi, giderek artan bir zaruret teşkil etmektedir" diye konuştu.Yakın ilişkilerin başta Balkanlar olmak üzere bölgedeki barış, istikrar ve refahının geliştirilmesine önemli katkı sunacağını değerlendirdiklerini aktaran Şentop, "Böyle bir zamanda iki yakın ve dost komşu ülkeler olarak birlikte hareket etmenin öneminin bilincindeyiz. Bu düşüncelerle, istişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.Bulgaristan Meclis Başkanı Vejdi Raşidov da uzun yıllar sonra Türkiye ve TBMM'de olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Teminat vermek istiyorum. Son 10-15 yılda Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkiler, bundan önce hiç olmadığı kadar iyi düzeyde. Bakan kurullarımız ortak toplantılar yaptı. Bakanlıklar düzeyinde de iki devlet arasında son derece büyük sayıda sözleşme ve anlaşma imzalandı. Sinema alanında, 'ortak yapımlar anlaşması' imzalandı. Türkiye de sinema sektöründe önemli bir üretici durumunda. Kültürel eserler kaçakçılığı konusunda da ortak bir anlaşma imzaladık. İki ülke arasında 'kültürel gelişim anlaşması' da imzaladık" diye konuştu.Vejdi Raşidov, Türk hükümetinin kararı doğrultusunda, İstanbul'daki Demir Kilise'nin restore edildiğini söyleyerek, kilisenin 'İstanbul'un incisi' olduğunu vurguladı. Raşidov, "Bunun finansmanını Türk Devleti sağladı çünkü başka bir ülkeye ait bir eserin restorasyonuna finans sağlamamız mümkün değil. Bunun için Türk hükümetine müteşekkiriz. Ben de bakan olduğum dönemde, kültür harikası olan 3 caminin restorasyonunu sağladım. Restore edilecek daha birçok eser var ülkemizde" dedi.Göç ve mülteci konusunun önemine de dikkat çeken Raşidov, şöyle konuştu:"Biliyoruz; Türkiye'nin sınırındaki 4 milyon kadar sığınmacının bakımını Türkiye sağlıyor. Göç olayı ortaya çıktığından bu yana, en güvenilir sınırın Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır olduğunu da söylemem gerekiyor. Ayrı ayrı istisnai olaylar 'göç akını' olarak değerlendirilemez. Dolayısıyla Türk hükümeti ile yapılan anlaşma için müteşekkirim. Bulgaristan vatandaşlarının rahat uyku uyumalarını sağladı. Göç olayını bir bütün olarak çözmek için bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak amacıyla yuvarlak masa etrafında birleşip, ortak çözüm aramamız gerekiyor. Bu mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için her gün yüzlerce milyon dolar harcanıyor. Evet, bu insani bir durum olmakla birlikte ağır bir sorun da oluşturuyor. Vize gibi sorunları da ele alacağız. Avrupa'nın buna hazır ve olgun olduğunu düşünüyorum. Taahhüt ettim, Bulgaristan'ın ara buluculuğuyla bir toplantı yapalım ve çözümler bulalım."Şentop, göç konusunun küresel en büyük sorun olduğuna işaret ederek, "Bu sorunun, yavaş yavaş küresel bir sorun olduğu anlaşılmaya başlanmıştır. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber bu sorunun bazı coğrafi bölgelere ait, onlara özel bir sorun olmadığı, dünyanın her yerinde ortaya çıkabilecek bir sorun olduğu da anlaşılmıştır. Bilhassa Ukrayna'da meydana gelen göçün, önce Ukrayna'ya komşu olan ülkeler üzerinden, daha sonra da Avrupa'nın bütün ülkelerinde bir göç sorunu ortaya çıkarttığını biliyoruz. Bu yeni durumun kendilerine çok uzak bir sorunmuş gibi göç sorununu gören Avrupa ülkelerinde de bir uyanma, bir konuyu anlamaya çalışma noktasında birtakım imkanlar sunduğunu düşünüyorum" dedi.Meclis Başkanı Şentop, göç sorunun belli ülkelerin üzerinde kalmasının doğru olmadığını her zaman ifade ettiklerini belirtip, "Bunun bir küresel sorun olduğunu ve küresel çözümler üretilmesi gerektiğini ifade ettik, bugüne kadar. Bu bakımdan Sayın Raşidov ile beraber kendilerinin de ifade ettiği gibi Türkiye ve Bulgaristan'ın iş birliği halinde özellikle Avrupa ülkelerinin parlamentolarının da iştirak edeceği, göçle ilgili bir toplantı düzenlemenin bu aşamada çok faydalı olacağını düşünüyoruz. En kısa zamanda bu toplantı gerçekleşecek" diye konuştu.Basın toplantısının ardından Şentop, mevkidaşına Meclis'i gezdirdi. 15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören yerler ile Genel Kurul salonu ziyaret edildi.