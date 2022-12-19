Şırnak’ta kaçakçılık operasyonunda 70 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak’ta, 12-18 Aralık tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.Çalışmalar kapsamında, 70 şüpheli gözaltına alındı.DHA’nın haberine göre; şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 bin 376 paket sigara, 2 tabanca, 3 fişek, 1 şarjör, 23 cep telefonu, 2 tarihi eser ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 1’i de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Diğer 68 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.